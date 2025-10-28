С реальной датой рождения возраст не совпадает: сколько же лет Маринетт?

Маринетт Дюпен-Чен — главная героиня мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот». Настоящие фанаты проекта хорошо знают и дату рождения персонажа, 9 июля 2003 года. Но время в анимации течет по-другому, поэтому Маринетт в мультике еще не 22 года, как должно было быть в реальности.

Если посмотреть на персонажа внешне, то можно предположить, что героиня находится в расцвете переходного возраста: она умело рассуждает о некоторых вещах, берет на себя ответственность, но глубоко в душе все еще ребенок.

Тем не менее, Маринетт взрослеет вместе с сериалом. Если в 1 и 2 сезонах ей только 13 лет, то к 6-ому уже 15.

