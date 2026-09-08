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Киноафиша Статьи С первыми дождями заскучали по лету? Этот тест по советским мультикам вернёт вас в тепло и солнце

С первыми дождями заскучали по лету? Этот тест по советским мультикам вернёт вас в тепло и солнце

Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Каникулы Бонифация» (1965)

Достаточно внимательно посмотреть на кадры.

Наступил сентябрь: за окном дожди, пора доставать шарфы и привыкать к прохладным вечерам. И всё же в первые дни осени особенно не хватает лета — каникул, поездок, дачи и тех долгих дней, когда можно было беззаботно сидеть у телевизора и смотреть любимые мультфильмы.

Для многих эти воспоминания связаны именно с советской анимацией. Знакомые герои, солнечные пейзажи и музыка из старых мультфильмов легко возвращают в детство, даже если с момента первого просмотра прошло много лет.

В этом тесте собраны кадры из советских мультфильмов с настоящим летним настроением. Иногда узнать знакомую историю можно по одному персонажу, пейзажу или детали на заднем плане.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из мультфильма «Каникулы Бонифация» (1965)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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