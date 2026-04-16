С этими 3 комнатными растениями дома я смогла дышать полной грудью: чистят воздух ничуть не хуже приборов

16 апреля 2026 10:23
Кадры из фильмов «Любовь и голуби» (1984), «Служебный роман» (1977)

И дорогие гаджеты не потребуются.

Мы привыкли думать, что чистый воздух дома — это только про дорогие приборы. Но правда в том, что природа давно придумала решение проще. Обычные комнатные растения способны частично очищать воздух от бытовых токсинов и делать пространство более комфортным.

Почему растения — это не просто декор

В квартире накапливаются невидимые вещи: формальдегид из мебели, пары бытовой химии, пыль и сухость.

Растения работают как естественные фильтры:

  • поглощают часть вредных веществ
  • выделяют кислород
  • увлажняют воздух
  • создают ощущение уюта

И бонус — с ними дома реально спокойнее.

Спатифиллум — мягкий фильтр для спальни

Этот цветок не зря называют «женским счастьем». Он помогает уменьшить количество токсинов в воздухе и немного повышает влажность. Плюс — выглядит красиво и не требует сложного ухода. Главное — рассеянный свет и регулярный полив.

Сансевиерия — идеальна для ленивых

Если вы забываете поливать растения — это ваш вариант. Сансевиерия уникальна тем, что выделяет кислород даже ночью. Поэтому ее часто ставят в спальне. Она спокойно переносит сухой воздух и перепады температуры.

Хлорофитум — быстрый эффект свежести

Это один из самых простых и «работающих» вариантов. Хлорофитум быстро растет, собирает пыль и помогает освежить воздух буквально за пару дней. Отлично подходит для кухни или гостиной.

Что в итоге

Конечно, растения не заменят полноценный очиститель воздуха на 100%. Но они точно делают пространство живее, приятнее и немного чище.

И, честно, иногда этого уже достаточно, чтобы дома стало легче дышать, передает дзен-канал АртФлора.

Анастасия Луковникова
Мудрые хозяйки давно не выкидывают скорлупу от яиц в мусорку: используют как отбеливатель и не только Мудрые хозяйки давно не выкидывают скорлупу от яиц в мусорку: используют как отбеливатель и не только Читать дальше 17 апреля 2026
Почему в СССР в туалетах всегда читали? Ответ вас точно удивит Почему в СССР в туалетах всегда читали? Ответ вас точно удивит Читать дальше 17 апреля 2026
В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде Читать дальше 17 апреля 2026
Зачем в советских квартирах разделяли туалет и ванную? Ответ неожиданный: всё ради детей Зачем в советских квартирах разделяли туалет и ванную? Ответ неожиданный: всё ради детей Читать дальше 17 апреля 2026
Любимый плов Ибрагима из «Великолепного века»: рецепт, который удивляет с первой ложки — такое яство в России почти не готовят Любимый плов Ибрагима из «Великолепного века»: рецепт, который удивляет с первой ложки — такое яство в России почти не готовят Читать дальше 17 апреля 2026
Китаянка пригласила к себе в квартиру русского, а он сбежал оттуда через 10 минут: «Будто дыра с маргиналами» Китаянка пригласила к себе в квартиру русского, а он сбежал оттуда через 10 минут: «Будто дыра с маргиналами» Читать дальше 17 апреля 2026
Если гости на пороге, приготовьте этот быстрый салат со шпротами: выручит, даже если в холодильнике пусто Если гости на пороге, приготовьте этот быстрый салат со шпротами: выручит, даже если в холодильнике пусто Читать дальше 17 апреля 2026
Эти 3 привычки женщин 60+ раздражают мужчин: из-за них отношения трещат по швам Эти 3 привычки женщин 60+ раздражают мужчин: из-за них отношения трещат по швам Читать дальше 17 апреля 2026
Одна из самых мрачных народных примет на Руси: почему никогда не разрешалось свистеть Одна из самых мрачных народных примет на Руси: почему никогда не разрешалось свистеть Читать дальше 16 апреля 2026
Кто в доме главный? Женщины этих знаков зодиака привыкли командовать мужьями Кто в доме главный? Женщины этих знаков зодиака привыкли командовать мужьями Читать дальше 16 апреля 2026
