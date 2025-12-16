Меню
Киноафиша Статьи С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6

16 декабря 2025 07:58
Кадры из мультфильмов «Приключения капитана Врунгеля», «Падал прошлогодний снег», «Остров сокровищ»

На вопросы в заданиях не ответить наугад.

Вы в детстве пересмотрели все сборники «Союзмультфильма» и уверены, что любой тест для вас — разминка? Не спешите с выводами.

Мы подготовили вопросы, которые ставят в тупик даже самых преданных фанатов. Иногда достаточно одного цвета или силуэта на заднем плане, чтобы запутаться между двумя легендарными историями.

А уж вопросы о мелких деталях образов или прошлого героев и вовсе звучат как загадки из параллельной вселенной. Пройти этот тест на «отлично» — задача не для простого зрителя, а для настоящего знатока, который помнит не только сюжет, но и каждую мелочь.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадры из мультфильмов «Остров сокровищ» (1988), «Приключения капитана Врунгеля» (1976), «Трое из Простоквашино» (1978), «Падал прошлогодний снег» (1983), «Подарок для слона» (1984), мультсериала «Приключения домовёнка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
