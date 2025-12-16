С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6

Вы в детстве пересмотрели все сборники «Союзмультфильма» и уверены, что любой тест для вас — разминка? Не спешите с выводами.

Мы подготовили вопросы, которые ставят в тупик даже самых преданных фанатов. Иногда достаточно одного цвета или силуэта на заднем плане, чтобы запутаться между двумя легендарными историями.

А уж вопросы о мелких деталях образов или прошлого героев и вовсе звучат как загадки из параллельной вселенной. Пройти этот тест на «отлично» — задача не для простого зрителя, а для настоящего знатока, который помнит не только сюжет, но и каждую мелочь.

