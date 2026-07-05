Исторические турецкие сериалы, которые многим нравятся больше «Великолепного века»: в №1 снимались русские актеры

Костюмы, в которых можно утонуть взглядом. Камзолы, платья, тюрбаны, оторочка золотом и бархатным светом эпохи — всё это мы ждали от «Великолепного века». Но он был не единственным.

Турецкие сериалы умеют в роскошь, особенно если на фоне — пламя империй, предательство и любовь на грани. Перед вами — три проекта, каждый из которых может влюбить в себя с первой сцены. И да, один из них снят вместе с Россией, а другой — по рейтингам обогнал саму Хюррем.

«Курт Сеит и Александра»

Крым, Петроград, Стамбул. Первая мировая. Он — турецкий офицер с крымскотатарскими корнями, она — русская дворянка. Всё против них, но в центре — любовь, которую не сносит даже революция. Проект снят в кооперации с Россией, и это чувствуется: мундиры, платья, антураж на стыке двух культур — будто старинные открытки с запахом жасмина и пороха. Кыванч Татлыту — в своей лучшей форме.

«Права на престол: Абдулхамид»

Конец Османской империи. Султан Абдулхамид II — последняя надежда державы и первый мишень для заговоров. Восток здесь ещё не уступил Западу, но уже заглядывает в зеркало европейской моды. Каждое появление героев — как выверенный выход на подиум, только с саблей за поясом.

«Алп-Арслан: Великий Сельджук»

XI век, Сельджукская империя и один из самых легендарных её правителей. Баталии, ритуалы, тронные залы — всё здесь сделано с размахом. Костюмы? Будто ожившие миниатюры: мех, металл, вышивка. И ещё — Фахрийе Эвджен в роли Акчи Хатун, героини с собственным кодексом чести и взглядом, от которого не спрячешься.

Если вы соскучились по пышному, чувственному и костюмному — эти сериалы не просто заменят «Великолепный век». Они покажут, что у турдизи есть ещё много золотых страниц.