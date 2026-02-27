«Рыцарь Семи Королевств» опередил «Первый отдел», «Ландыши» и «Очень странные дела» в февральском топе, но почему? Отвечаем

Февраль ещё не закончился, а фаворит уже определён. «Рыцарь Семи Королевств» занял первое место в российском топе сериалов во второй половине месяца. И сделал это до выхода финала. Показательно.

По данным «Кинопоиска», в период с 16 по 22 февраля приквел «Игры престолов» набрал 307 рейтинговых баллов. Этого хватило, чтобы обойти второй сезон мелодрамы «Ландыши».

Финальный эпизод фэнтези вышел только 23 февраля, но лидерство было обеспечено заранее. В пятёрку также вошли «Первый отдел», «Очень странные дела» и аниме «Магическая битва». Конкуренция серьёзная, пишет источник.

Сериал основан на цикле Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге». История переносит зрителя на 90 лет назад относительно событий «Игры престолов».

В центре — рыцарь Дункан Высокий и его юный оруженосец Эйегон Таргариен, будущий король Вестероса. Масштаб меньше, интриги камернее, зато чувствуется дух старого доброго Вестероса без тотальной войны за трон.

Популярность объяснима. Зрители скучали по этому миру. При этом сериал не пытается повторить формулу «Дома дракона», а делает ставку на приключение и характеры.

Второй сезон уже в разработке. Премьера намечена на начало 2027 года. Похоже, Вестерос надолго вернулся в российские топы.