«Руссо туристо — облико…», а что дальше? Тест по «Бриллиантовой руке» — сможете ли продолжить все цитаты?

«Бриллиантовая рука» — одна из тех комедий, которые давно перестали быть просто фильмом. Это уже часть повседневной речи, источник цитат на все случаи жизни и неиссякаемый повод для улыбки.
Юрий Никулин, Андрей Миронов и Анатолий Папанов под руководством Леонида Гайдая создали кино, которое разошлось на афризмы мгновенно.
Эти реплики знают даже те, кто видел фильм всего пару раз. Их повторяют, создают мемы, узнают с полуслова.
Но сможете ли вы без запинки продолжить знаменитые цитаты? Самое время проверить.
Мы подготовили для вас тест из 6 вопросов. В каждом — одна фраза и три варианта продолжения. Только один правильный. Остальные — ловушки для самоуверенных. Поехали!
