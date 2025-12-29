«Руссо туристо — облико…», а что дальше? Тест по «Бриллиантовой руке» — сможете ли продолжить все цитаты?

Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовые цитаты из любимой советской комедии.

«Бриллиантовая рука» — одна из тех комедий, которые давно перестали быть просто фильмом. Это уже часть повседневной речи, источник цитат на все случаи жизни и неиссякаемый повод для улыбки.

Юрий Никулин, Андрей Миронов и Анатолий Папанов под руководством Леонида Гайдая создали кино, которое разошлось на афризмы мгновенно.

Эти реплики знают даже те, кто видел фильм всего пару раз. Их повторяют, создают мемы, узнают с полуслова.

Но сможете ли вы без запинки продолжить знаменитые цитаты? Самое время проверить.

Мы подготовили для вас тест из 6 вопросов. В каждом — одна фраза и три варианта продолжения. Только один правильный. Остальные — ловушки для самоуверенных. Поехали!

