Русское фэнтези уже доказало, что не хуже мировых бестселлеров: 3 книги, которые стоит прочитать

17 апреля 2026 16:40
Кадр из фильма «Ночной дозор» (2004)

Истории, которые цепляют с первых страниц.

Русское фэнтези давно перестало быть «альтернативой» западным книгам — у него свой голос, характер и даже особая магия. Если хочется чего-то атмосферного, живого и по-настоящему цепляющего, начните с этих трех историй.

Мара и Морок — современное фэнтези, от которого невозможно оторваться

«Мара и Морок» Лии Арден — это тот самый случай, когда книга затягивает с первых страниц. Здесь есть и мрачная сказка, и сильная героиня, и мир, в котором магия тесно переплетается с болью и взрослением.

История не про идеальных персонажей, а про тех, кто ошибается, сомневается и идет вперед через страх. Именно поэтому книга Лии Арден так откликается — это не просто фэнтези, а очень личная история о выборе и цене силы.

Волкодав — классика, которая не стареет

«Волкодав» Марии Семёновой — это уже легенда русского фэнтези. Книга появилась задолго до моды на славянскую мифологию и задала планку для всех, кто пришел после.

Главный герой у Марии Семёновой — не сияющий герой, а человек с тяжелой судьбой. В этом и сила истории: здесь важны не подвиги, а путь — через боль, долг и попытку сохранить в себе человечность.

Ночной дозор — магия, которая живет рядом с нами

«Ночной дозор» Сергея Лукьяненко — это совсем другое фэнтези. Без средневековых миров, зато с привычными улицами и ощущением, что магия может скрываться прямо за углом.

Сергей Лукьяненко создает мир, где нет однозначного добра и зла, и именно это делает историю такой живой. Герои не спасают мир ради славы — они пытаются понять, на чьей они стороне и есть ли вообще правильный выбор.

Почему стоит читать именно их

Эти три книги показывают, насколько разным может быть русское фэнтези. От мрачной сказки Лии Арден до эпики Марии Семёновой и городской магии Сергея Лукьяненко — у каждого найдется своя история.

И самое приятное: после них уже не возникает вопроса, может ли наше фэнтези конкурировать с мировым. Оно давно играет на равных — просто многие до сих пор этого не заметили.

Анастасия Луковникова
