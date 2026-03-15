Россия-1 и KION снимают «Капитанскую дочку» с Добронравовым: почему этот сериал из 8 эпизодов может стать самой удачной версией за десятилетия

Повесть «Капитанская дочка» Александр Пушкин написал в 1836 году, и с тех пор эту историю не раз пытались перенести на экран. Первая экранизация появилась еще в 1928-м, последняя — в 2012 году, когда в Италии вышел одноименный мини-сериал.

Ни одна версия не стала по-настоящему популярной у зрителей, но новый проект России-1 и онлайн-кинотеатра KION может оказаться той самой попыткой, которая наконец попадет в точку.

Сильный каст и понятная режиссура

Сериал уже снимает режиссер Дмитрий Литвиненко, известный по проектам «Нина», «Совершенно летние» и «Дайте шоу». Роль Петра Гринева досталась молодому актеру Олегу Савостюку, который заметно заявил о себе в фильме «Снегирь» и сериале «Урок». Образ Емельяна Пугачева сыграет Евгений Ткачук — актер, которому сложные исторические роли удаются особенно убедительно.

Машу Миронову в сериале играет Евгения Леонова. В актерском составе также заявлены Федор Добронравов, Егор Корешков, Антон Лапенко, Никита Павленко и Владислав Ценев. Такой набор актеров выглядит неожиданно сильным для телевизионной экранизации школьной классики, отмечают в сети зрители.

Почему формат сериала работает лучше

Авторы решили не ограничиваться двухчасовым фильмом и снять полноценный сериал. Планируется восемь серий примерно по 50–60 минут. Такой формат позволяет подробнее рассказать историю Гринева, показать события Пугачевского восстания и глубже раскрыть характеры героев.

«Нравится мне и то, что на этот раз повесть Пушкина решили превратить в сериал, а не в полнометражный фильм. В принципе, сюжет этого произведения не настолько велик, и его можно было бы вместить в насыщенные 2-2,5 часа. Однако, снимая 8 часовых серий, режиссер Дмитрий Литвиненко получил ценную возможность глубоко погрузить зрителей в психологию своих героев, а также включить в повествование дополнительные сюжетные линии», — пишет автор Дзен-канала Мир сериалов.

Создатели обещают сохранить уважение к тексту Пушкина, но при этом сделать персонажей понятнее современному зрителю. Если проект действительно получит масштабную постановку и аккуратную адаптацию, у новой «Капитанской дочки» есть шанс стать самой заметной экранизацией повести за последние десятилетия.