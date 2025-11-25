Меню
Режиссер «Холопа» и сценарист «Трассы» объединились: над новой «Снегурочкой» работает известная команда

25 ноября 2025 19:00
Кадр из фильма «Снегурочка» (1968)

Дата премьеры релиза пока не сообщается.  

На экраны выйдет еще одна обновленная русская сказка. Речь идет о «Снегурочке». Причем, за фильм взялся настоящий хитмейкер — Клим Шипенко, чьи ленты неизменно оказываются блокбастерами.

Новая «Снегурочка»

Клим Шипенко, известный по «Холопу» и «Вызову», займется новой экранизацией «Снегурочки». Фильм станет современным переосмыслением классического сюжета о невозможной любви. Проект уже представили на питчинге Фонда кино.

Сценаристом выступит Олег Маловичко — автор напряженных триллеров «Хрустальный» и «Трасса». Пока Шипенко завершает съёмки третьей части «Холопа», кастинг на главные роли в сказке держится в секрете.

Кадр из фильма «Холоп»

Экранизации «Снегурочки»

Первая советская полнометражная экранизация «Снегурочки» Островского вышла в 1968 году под руководством Павла Кадочникова. Главную роль доверили молодой выпускнице Щукинского училища Евгении Филоновой.

Кадр из фильма «Снегурочка»

Спустя несколько лет появилась «Весенняя сказка» Юрия Цветкова, где Наталия Богунова создала более естественный и лёгкий образ.

А в «Ледяной внучке» Борис Рыцарев отошёл от канонического текста, обратившись к народным сказкам — тому же источнику, что вдохновлял и Островского. Светлана Орлова, знакомая зрителям по многим сказочным ролям, сыграла здесь двойную роль: тёплую земную девушку и леденящую душу Снегурочку, чья холодность ощущается почти физически.

Ранее портал «Киноафиша» писал о касте нового «Холопа».

Фото: Кадры из фильмов «Холоп» (2019), «Снегурочка» (1968)
Светлана Левкина
