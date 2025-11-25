Режиссер «Холопа» и сценарист «Трассы» объединились: над новой «Снегурочкой» работает известная команда

Дата премьеры релиза пока не сообщается.

На экраны выйдет еще одна обновленная русская сказка. Речь идет о «Снегурочке». Причем, за фильм взялся настоящий хитмейкер — Клим Шипенко, чьи ленты неизменно оказываются блокбастерами.

Новая «Снегурочка»

Клим Шипенко, известный по «Холопу» и «Вызову», займется новой экранизацией «Снегурочки». Фильм станет современным переосмыслением классического сюжета о невозможной любви. Проект уже представили на питчинге Фонда кино.

Сценаристом выступит Олег Маловичко — автор напряженных триллеров «Хрустальный» и «Трасса». Пока Шипенко завершает съёмки третьей части «Холопа», кастинг на главные роли в сказке держится в секрете.

Экранизации «Снегурочки»

Первая советская полнометражная экранизация «Снегурочки» Островского вышла в 1968 году под руководством Павла Кадочникова. Главную роль доверили молодой выпускнице Щукинского училища Евгении Филоновой.

Спустя несколько лет появилась «Весенняя сказка» Юрия Цветкова, где Наталия Богунова создала более естественный и лёгкий образ.

А в «Ледяной внучке» Борис Рыцарев отошёл от канонического текста, обратившись к народным сказкам — тому же источнику, что вдохновлял и Островского. Светлана Орлова, знакомая зрителям по многим сказочным ролям, сыграла здесь двойную роль: тёплую земную девушку и леденящую душу Снегурочку, чья холодность ощущается почти физически.

