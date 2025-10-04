Меню
Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»

Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»

4 октября 2025 13:46
Кадр из мультсериала «Ванпанчмен»

Серии стартуют уже завтра.

Любители аниме с большим нетерпением ожидают особой даты. 5 октября стартует 3 сезон проекта «Ванпанчмен» спустя 6 лет после предыдущих серий.

На этот раз героям придется объединить силы и нагрянуть в логово жуткого чудовища. 12 эпизодов аниме растянутся практически до конца декабря.

График выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»

1 серию проекта покажут 5 октября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно, по воскресеньям, без исключений.

Таким образом финальную 12 серию зрители увидят 21 декабря.

Кадр из мультсериала «Ванпанчмен»

Сюжет 3 сезона аниме «Ванпанчмен»

Третий сезон аниме продолжит адаптацию оригинальной манги с 85 главы. Сайтама будет выполнять свои геройские обязанности после трехлетней подготовки.

Зрителей ждет развитие сюжета с Ассоциацией монстров. Супергерои объединят усилия для штурма логова чудовищ.

Также фанатов ожидает масштабное противостояние Сайтамы и Гароу. Этот охотник за головами и мастер боевых искусств был изгнан своим наставником.

В финале второго сезона Гароу появился в штаб-квартире монстров. Создалось впечатление, что он готов вступить в союз с чудовищами. Его цель — уничтожение героев и обретение абсолютной силы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто сможет убить Сайтаму.

Фото: Кадры из мультсериала «Ванпанчмен»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
