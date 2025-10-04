Развязки придется ждать почти до Нового года: график выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»

Любители аниме с большим нетерпением ожидают особой даты. 5 октября стартует 3 сезон проекта «Ванпанчмен» спустя 6 лет после предыдущих серий.
На этот раз героям придется объединить силы и нагрянуть в логово жуткого чудовища. 12 эпизодов аниме растянутся практически до конца декабря.
График выхода 3 сезона аниме «Ванпанчмен»
1 серию проекта покажут 5 октября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно, по воскресеньям, без исключений.
Таким образом финальную 12 серию зрители увидят 21 декабря.
Сюжет 3 сезона аниме «Ванпанчмен»
Третий сезон аниме продолжит адаптацию оригинальной манги с 85 главы. Сайтама будет выполнять свои геройские обязанности после трехлетней подготовки.
Зрителей ждет развитие сюжета с Ассоциацией монстров. Супергерои объединят усилия для штурма логова чудовищ.
Также фанатов ожидает масштабное противостояние Сайтамы и Гароу. Этот охотник за головами и мастер боевых искусств был изгнан своим наставником.
В финале второго сезона Гароу появился в штаб-квартире монстров. Создалось впечатление, что он готов вступить в союз с чудовищами. Его цель — уничтожение героев и обретение абсолютной силы.
