Киноафиша Статьи Раздражала в «Первом отделе», но здесь совсем другая: взгляните мини-сериал с Вожакиной «Перчатка Авроры» с рейтингом 7,1

6 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Перчатка Авроры»

Тут вам и детектив, и мисстика, и история.

В сериале «Первый отдел» Елена Вожакина многим запомнилась как Вера Брагина — героиня, которая раздражала зрителей едва ли не больше всех остальных персонажей. Слишком резкая, слишком принципиальная, слишком неудобная.

Однако стоит посмотреть на актрису в другой роли, и впечатление меняется. Например, в мини-сериале «Перчатка Авроры» (2016), где Вожакина играет главную героиню.

Мистика двух эпох

Сюжет переносит зрителей в историю Авроры Синицыной — историка, которую властный отец заставляет отказаться от любимой профессии и заняться семейным бизнесом. Он вмешивается даже в её личную жизнь, фактически разрушив брак дочери. Жизнь героини резко меняется после поездки в село Нелидино, где она получает странный подарок — старинную коробку с письмами на французском и черную дамскую перчатку.

На крышке коробки написано одно имя — «Аврора». Реликвия когда-то принадлежала загадочной красавице XIX века Авроре Гернваль. По легендам, эта женщина приносила несчастье всем мужчинам, которые в неё влюблялись. За это её и прозвали Роковой Авророй.

Проклятие, которое возвращается

Стоит Авроре Синицыной примерить перчатку, как вокруг неё начинают происходить странные и тревожные события. Кажется, что судьба современной женщины постепенно повторяет трагическую историю её загадочной тёзки из пушкинской эпохи.

Мини-сериал аккуратно соединяет мистику, историческую тайну и детективную интригу. «Перчатка Авроры» получила рейтинг 7,1 на «Кинопоиске» и остаётся любопытным примером атмосферной телевизионной мистики.

А главное — даёт возможность увидеть Елену Вожакину совсем иначе. Не как спорную Веру Брагину из «Первого отдела», а как героиню истории, где прошлое буквально тянет за руку из другой эпохи.

Фото: Кадр из сериала «Перчатка Авроры»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
