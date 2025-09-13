Растерзали, убили, издевались? Что случилось с Долорес Амбридж после встречи с кентаврами в «Гарри Поттере»

Меню
13 сентября 2025 16:40
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Некоторые считают, что она погибла в Запретном лесу, но с ней случилось кое-что похуже.

Многие зрители, которые знают «Гарри Поттера» только по фильмам, до сих пор думают: неужели Долорес Амбридж погибла в Запретном лесу, когда её унесли кентавры? Одни уверены, что её растерзали, другие — что просто оставили умирать. Но всё оказалось куда менее кроваво и куда более символично.

Сцена в лесу

В «Ордене Феникса» Амбридж вместе с Гарри и Гермионой оказывается в Запретном лесу. Она оскорбляет кентавров, называет их «низшими существами» и угрожает своим положением. За дерзость её хватают и уносят. На этом моменте фильм ставит точку, а книга продолжает историю.

Амбридж не погибла. Дамблдор лично вмешался и вызволил её, но прежней она уже не была. Сломленная, напуганная, она больше не могла слышать о кентаврах без дрожи. Этот страх остался с ней навсегда, даже когда она вернулась в Министерство магии.

Последняя глава

После падения Волан-де-Морта и восстановления Министерства под руководством Кингсли Шеклболта Амбридж предстала перед судом. За её преступления против магглорожденных ей вынесли суровый приговор — пожизненное заключение в Азкабане. Кентавры её не убили, но жизнь поставила жирную точку в её карьере.

Так что нет, Амбридж не растерзали. Но судьба наказала её куда жестче: она потеряла и власть, и свободу. И разве это не справедливее всякой расправы?

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
