Вместо того, чтобы заново перекраивать историю Гарри Поттера, HBO мог бы снять эти 3 фильма: фанаты ждут годами

5 сентября 2025 08:27
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Это бы вдохнуло жизнь в фандом.

Фанаты вселенной «Гарри Поттера» живут в ожидании новых проектов. HBO уже готовит сериал-экранизацию семи книг, но многие уверены: мир магии куда шире школьных будней. Вот три истории, которые могли бы стать настоящими хитами.

Юность Мародеров

Представьте сериал о школьных годах Джеймса Поттера, Сириуса Блэка, Римуса Люпина и Питера Петтигрю. Дружба, первые ссоры, тайны Хогвартса и вражда со Снейпом — всё это отличный материал для драмы о взрослении.

Здесь можно показать, как формировалась легендарная компания, подарившая миру Карту Мародеров. И, конечно, историю любви Снейпа к Лили — одну из самых трогательных и трагичных линий всей поттерианы. Такой проект давно считается «священным граалем» для фанатов, и его отсутствие в списке будущих сериалов до сих пор удивляет.

Взлет Волан-де-Морта

Истории становления злодеев любят не меньше, чем сказки о героях. Том Реддл идеально подходит для такого формата: талантливый мальчик, уверенный в своей исключительности, постепенно превращается в тирана.

Его путь — это хроника того, как жажда власти и страх смерти ломают человеческую душу. От детдома до основания армии Пожирателей смерти и террора, когда люди боялись произносить его имя.

Драма о сестрах Блэк

Беллатриса, Нарцисса и Андромеда — три линии, три судьбы. Каждая выбрала свой путь: фанатичная приспешница Волан-де-Морта, верная жена в уважаемом роду и изгнанница, полюбившая «не того».

Их история могла бы стать магической версией «Маленьких женщин», где на фоне семейных драм кипят политические страсти. Фанаты уже сняли короткометражку «Сестры дома Блэк», и это доказывает: интерес к этой линии огромен.

Поттериана — это не только Гарри, Рон и Гермиона. Истории вокруг них ничуть не менее яркие и ждут своего часа.

