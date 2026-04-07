Расписание выхода серий «Молодёжка. Новая смена» 2 сезон 2026: даты выхода всех эпизодов до финала 7 мая

«Молодёжка. Новая смена» возвращается уже 13 апреля, и на этот раз ставки заметно выше. История «Акул Политеха» выходит за рамки локальных матчей и упирается в международный уровень.
Вопрос уже не в том, выиграют ли они сезон, а в том, смогут ли вообще туда попасть.
«Молодёжка. Новая смена» — 16 серий и жёсткий график
Во втором сезоне будет 16 эпизодов. Серии будут выходить по будням на СТС, а также одновременно появляться в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko. Финал запланирован на 7 мая, то есть весь сезон уложится меньше чем в месяц.
Серия
Дата
1
13 апреля
2
14 апреля
3
15 апреля
4
16 апреля
5
20 апреля
6
21 апреля
7
22 апреля
8
23 апреля
9
27 апреля
10
28 апреля
11
29 апреля
12
30 апреля
13
4 мая
14
5 мая
15
6 мая
16
7 мая
Что изменилось в новом сезоне
Сюжет продолжает линию «Акул Политеха», но давление на команду становится сильнее. Речь уже идёт о выходе на международный турнир среди университетов, и ради этого тренер Казанцев идёт на нестандартные решения.
В составе появляется девушка-вратарь, что сразу меняет динамику внутри команды. Параллельно усиливается конкуренция и внутри коллектива, и на льду.
Сезон обещает быть более плотным по событиям. Короткий график выхода только усиливает ощущение гонки, где каждая серия двигает команду либо к цели, либо к провалу.