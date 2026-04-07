Расписание выхода серий «Молодёжка. Новая смена» 2 сезон 2026: даты выхода всех эпизодов до финала 7 мая

7 апреля 2026 07:29
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»

В составе проявится девушка-вратарь, что уже очень даже необычно. 

«Молодёжка. Новая смена» возвращается уже 13 апреля, и на этот раз ставки заметно выше. История «Акул Политеха» выходит за рамки локальных матчей и упирается в международный уровень.

Вопрос уже не в том, выиграют ли они сезон, а в том, смогут ли вообще туда попасть.

«Молодёжка. Новая смена» — 16 серий и жёсткий график

Во втором сезоне будет 16 эпизодов. Серии будут выходить по будням на СТС, а также одновременно появляться в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko. Финал запланирован на 7 мая, то есть весь сезон уложится меньше чем в месяц.

Серия

Дата

1

13 апреля

2

14 апреля

3

15 апреля

4

16 апреля

5

20 апреля

6

21 апреля

7

22 апреля

8

23 апреля

9

27 апреля

10

28 апреля

11

29 апреля

12

30 апреля

13

4 мая

14

5 мая

15

6 мая

16

7 мая

Что изменилось в новом сезоне

Сюжет продолжает линию «Акул Политеха», но давление на команду становится сильнее. Речь уже идёт о выходе на международный турнир среди университетов, и ради этого тренер Казанцев идёт на нестандартные решения.

В составе появляется девушка-вратарь, что сразу меняет динамику внутри команды. Параллельно усиливается конкуренция и внутри коллектива, и на льду.

Сезон обещает быть более плотным по событиям. Короткий график выхода только усиливает ощущение гонки, где каждая серия двигает команду либо к цели, либо к провалу.

Фото: Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»
Екатерина Адамова
