Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет

5 января 2026 20:04
Кадр из мультсериала «Наруто»

На самом деле, у него особый смысл.

Наруто Узумаки является главным героем манги и аниме «Наруто». Он стал ниндзя, отличавшимся особым упорством, оптимизмом и большим запасом чакры.

Целью Наруто было достижение звания Хокаге — лидера деревни. На протяжении своего пути он стремился к установлению мира и благополучия, желая избавить других от страданий, подобных тем, что испытал сам.

Популярность «Наруто»

Аниме-экранизация «Наруто», созданная студией Pierrot, обрела широкое признание благодаря своему формату. Пять сезонов включили не только канонический материал, но и авторские дополнения.

А в сериале «Наруто: Ураганные хроники» зрители увидели взросление главного героя. Также была целая серия полнометражных анимационных картин.

Значительный вклад в популярность франшизы внесли ее персонажи с их тщательной проработкой. При этом, имена героев зачастую содержат особенные значения, отражающие сущность их носителей.

Кадр из мультсериала «Наруто»

Смысл имени Наруто

Имя Наруто из одноименного аниме имеет несколько смыслов. В первую очередь, это отсылка к блюду. Наруто – это колбаска рыбного фарша, а узумаки переводится с японского как «спираль».

И это неотъемлемая часть лапши быстрого приготовления, небольшой «спиралевидный» кусочек рыбного пирога, который часто добавляют в рамен. А ведь это любимое блюдо Наруто.

Кадр из мультсериала «Наруто»

Кроме того, имя связано с японским глаголом «нару» — «греметь» или «звонить». Это идеально описывает громкий и энергичный характер героя.

Также Наруто — это реальное географическое название. Так называется пролив в Японии, знаменитый своими мощными водоворотами. И это прекрасно сочетается с его фамилией Узумаки (та самая «спираль» в переводе).

Получается, что само имя уже рассказывает зрителям многое о герое — он шумный, энергичный и неудержимый как водоворот.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто сильнее — Наруто или Саске.

Фото: Кадры из мультсериала «Наруто»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
