Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Так кто же все-таки сильнее, Наруто или Саске? Фанаты спорят годами, но ответ все-таки очевиден

Так кто же все-таки сильнее, Наруто или Саске? Фанаты спорят годами, но ответ все-таки очевиден

26 октября 2025 13:17
Кадр из сериала «Наруто»

Эта битва расколола фандом на два лагеря.

Вечный спор фанатов о том, кто сильнее — Наруто или Саске, закончился ещё в финале «Ураганных хроник». Но многим просто не хочется признавать очевидное: в последней битве Наруто вышел за пределы человеческих возможностей, а Саске — нет. Их бой был зрелищным, но равенство, о котором любят говорить фанаты, — красивая иллюзия.

Почему Наруто превзошёл Саске

В последней схватке Наруто большую часть времени защищался, не атакуя в полную силу. Он не хотел убивать друга, а потому постоянно сдерживался.

Саске же бил на уничтожение, выжимая из себя всё — от Риннегана до чакры всех хвостатых зверей. Но даже с этим преимуществом он не смог сломить Наруто.

Главный герой не только держался наравне, обладая лишь частью силы Курамы и фрагментом чакры зверей, но и превзошёл соперника, когда соединил силу Мудреца Шести Путей с природной энергией. Его финальный удар равнялся мощи Стрелы Индры — высшей атаке Саске, — но сработал без отчаянного надрыва.

Разница была не только в силе

Кадр из сериала «Наруто»

Саске, по сути, стал пленником своей идеи мести. Он шёл к власти через разрушение. Наруто же, наоборот, обрел силу, потому что хотел защитить — и друзей, и весь мир. Это фундаментальная разница.

Один искал одиночество, другой — связи. Поэтому даже когда их силы внешне уравнялись, духовно Наруто стоял на другом уровне. Он победил не кулаком, а характером.

В «Боруто» они снова равны — но только формально

В «Боруто: Следующее поколение» авторы уравняли баланс — Наруто потерял Кураму, Саске — Риннеган. На бумаге они снова «на равных». Но это уже не то соперничество.

Двое мужчин, прошедшие через войну, больше не дерутся за идею — они защищают новое поколение. Их противостояние осталось в прошлом, вместе с той самой легендарной битвой у Долины Завершения.

Настоящая сила — не в чакре

Если сравнивать только цифры и способности, Наруто побеждает. Но суть их истории не в том, кто сильнее, а кто смог измениться. Наруто принял мир, Саске — самого себя. В этом финальном равновесии и заключался смысл их последней схватки.

Да, Наруто стал сильнее физически. Но эмоционально — они наконец стали равны. Именно поэтому их финальная битва — не просто бой двух шиноби, а кульминация всей саги о дружбе, упорстве и способности прощать.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Наруто»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил Читать дальше 26 октября 2025
Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации Читать дальше 24 октября 2025
Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Читать дальше 24 октября 2025
«Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены «Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены Читать дальше 24 октября 2025
В третьем сезоне «Семьи шпиона» наконец раскрыли прошлое Лойда: зрители мигом перестали смеяться В третьем сезоне «Семьи шпиона» наконец раскрыли прошлое Лойда: зрители мигом перестали смеяться Читать дальше 24 октября 2025
«Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич» «Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич» Читать дальше 23 октября 2025
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме «Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме Читать дальше 23 октября 2025
Третий сезон «Ванпанчмена» с треском провалился, но зрители уже выбрали нового фаворита: шедевр среди иссекаев Третий сезон «Ванпанчмена» с треском провалился, но зрители уже выбрали нового фаворита: шедевр среди иссекаев Читать дальше 23 октября 2025
Проклятый дух Шредингера: в «Магической битве» официально оживили самого ненавистного злодея тайтла – фанаты 5 лет считали, что он погиб Проклятый дух Шредингера: в «Магической битве» официально оживили самого ненавистного злодея тайтла – фанаты 5 лет считали, что он погиб Читать дальше 22 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше