Так кто же все-таки сильнее, Наруто или Саске? Фанаты спорят годами, но ответ все-таки очевиден

Вечный спор фанатов о том, кто сильнее — Наруто или Саске, закончился ещё в финале «Ураганных хроник». Но многим просто не хочется признавать очевидное: в последней битве Наруто вышел за пределы человеческих возможностей, а Саске — нет. Их бой был зрелищным, но равенство, о котором любят говорить фанаты, — красивая иллюзия.

Почему Наруто превзошёл Саске

В последней схватке Наруто большую часть времени защищался, не атакуя в полную силу. Он не хотел убивать друга, а потому постоянно сдерживался.

Саске же бил на уничтожение, выжимая из себя всё — от Риннегана до чакры всех хвостатых зверей. Но даже с этим преимуществом он не смог сломить Наруто.

Главный герой не только держался наравне, обладая лишь частью силы Курамы и фрагментом чакры зверей, но и превзошёл соперника, когда соединил силу Мудреца Шести Путей с природной энергией. Его финальный удар равнялся мощи Стрелы Индры — высшей атаке Саске, — но сработал без отчаянного надрыва.

Разница была не только в силе

Саске, по сути, стал пленником своей идеи мести. Он шёл к власти через разрушение. Наруто же, наоборот, обрел силу, потому что хотел защитить — и друзей, и весь мир. Это фундаментальная разница.

Один искал одиночество, другой — связи. Поэтому даже когда их силы внешне уравнялись, духовно Наруто стоял на другом уровне. Он победил не кулаком, а характером.

В «Боруто» они снова равны — но только формально

В «Боруто: Следующее поколение» авторы уравняли баланс — Наруто потерял Кураму, Саске — Риннеган. На бумаге они снова «на равных». Но это уже не то соперничество.

Двое мужчин, прошедшие через войну, больше не дерутся за идею — они защищают новое поколение. Их противостояние осталось в прошлом, вместе с той самой легендарной битвой у Долины Завершения.

Настоящая сила — не в чакре

Если сравнивать только цифры и способности, Наруто побеждает. Но суть их истории не в том, кто сильнее, а кто смог измениться. Наруто принял мир, Саске — самого себя. В этом финальном равновесии и заключался смысл их последней схватки.

Да, Наруто стал сильнее физически. Но эмоционально — они наконец стали равны. Именно поэтому их финальная битва — не просто бой двух шиноби, а кульминация всей саги о дружбе, упорстве и способности прощать.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.