«Убийца» «Трассы» и «Хрустального»: этот сериал с Оксаной Акиньшиной точно станет гарантированным хитом

Сюжеты, где тихий городок скрывает тёмные секреты, в последнее время всё чаще появляются на экранах. На этом построены успешные проекты вроде «Хрустального» или «Трассы».

В начале апреля к ним добавится ещё один — сериал «Отпечатки». В Сети уже начинают говорить, что у новинки есть все шансы повторить успех предшественников и даже превзойти его.

Сюжет сериала

Действие разворачивается в небольшом городе Заречный, где начинают происходить жестокие убийства. Расследовать их берётся следователь Яна, которая возвращается в родные места не только ради работы, но и чтобы справиться с личными проблемами.

Из-за её нестандартных методов и вовлечённости в историю расследование оказывается под угрозой. Тогда к делу подключают капитана полиции Дениса.

Детали сериала

Главную роль в сериале исполнила Оксана Акиньшина. Её напарником по съёмочной площадке стал Дмитрий Чеботарев. Как отметили создатели, актёры быстро нашли общий язык, и между ними сложилась нужная динамика.

«Герои получились разными, но при этом удачно дополняют друг друга. Они одновременно сдержанные и эмоциональные — предугадать их поведение в кадре непросто», — добавил режиссер Сергей Филатов.

Первые серии «Отпечатков» появятся на платформе «КИОН» 1 апреля.