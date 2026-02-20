Меню
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов

20 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Винченцо»

Это прекрасный способ разнообразить стол.

Масленица ассоциируется с блинами, но никто не заставляет ограничиваться только русской классикой. Если давно смотрите дорамы, то наверняка замечали, как герои с удовольствием жуют что‑то хрустящее и аппетитное.

Чаще всего это паджон — корейские овощные блины. Они, например, регулярно мелькают в кадре «Винченцо», и выглядят настолько вкусно, что рука сама тянется к сковородке.

Кадр из сериала «Винченцо»

Для паджона не нужны экзотические ингредиенты и многочасовая возня у плиты. Всё, что потребуется, — мука, вода, яйцо и пара капель соевого соуса. Сахар с солью добавят тесту баланса.

Овощи можно менять под настроение, но классика жанра — зелёный лук, морковь, болгарский перец и молодой цукини. Замешивается тесто элементарно: всё в одну миску, быстро размешать до гладкости, чтобы ни одного комочка не осталось.

Лук режем длинными перьями, перец и цукини — тонкой соломкой, морковь отправляем на крупную тёрку. Все овощи — в миску с тестом, осторожно перемешиваем, чтобы каждый кусочек оказался в кляре.

На раскалённую сковороду с маслом выкладываем всю массу, разравниваем лопаткой и жарим минуты три‑четыре, пока низ не станет золотистым и хрустящим. Переворачиваем — ещё пара минут, и можно снимать. Подавать горячим и макать в соевый соус, чтобы чувствовать себя в любимой дораме.

Фото: Кадры из сериала «Винченцо»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
