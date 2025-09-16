На 8 серий забудете о любых делах: 5 мини-сериалов, которые выбьют вас из реальности

Мини-сериалы — это формат, в котором нет лишних эпизодов и затянутых сюжетов.
В этой подборке — пять проектов с рейтингами выше 8, которые выбьют из реальности и оставят после себя множество вопросов.
«Однажды ночью» (2016)
Студент Насир Хан просыпается рядом с убитой девушкой и становится главным подозреваемым.
Но куда страшнее убийцы — система правосудия, которая перемалывает людей без шансов на защиту.
Детективная линия лишь оболочка для острого социального комментария. IMDb — 8.4.
«Призрак дома на холме» (2018)
Майк Флэнаган превращает хоррор в глубокую драму о семье, чьё прошлое буквально оживает. Дом полон призраков, но самые жуткие из них сидят в памяти героев.
Это не просто страшилки, а исследование того, как травмы преследуют всю жизнь. IMDb — 8.5.
«Пингвин» (2024)
Колин Фаррелл в образе Освальда Кобблпота строит собственную криминальную империю после падения Джокера.
Атмосфера Готэма здесь столь же важна, как и герой — город диктует свои правила, а сериал становится масштабной сагой о власти. IMDb — 8.6.
«Когда они нас увидят» (2019)
История «пятерых из Центрального парка» потрясла Америку. Подростков обвинили в преступлении, которого они не совершали, и сериал показывает, как судебная машина ломает судьбы невиновных.
Драма, основанная на реальных событиях, оставляет тяжёлое, но важное впечатление. IMDb — 8.8.
«Чернобыль» (2019)
Один из самых высокооценённых мини-сериалов в истории. Хроника катастрофы на ЧАЭС держит не спецэффектами, а осознанием цены человеческой ошибки.
События апреля 1986 года воссозданы до деталей, а финал не отпускает ещё долго. IMDb — 9.3.
Таблица рейтингов
|Название
|Год
|IMDb
|Однажды ночью
|2016
|8.4
|Призрак дома на холме
|2018
|8.5
|Пингвин
|2024
|8.6
|Когда они нас увидят
|2019
|8.8
|Чернобыль
|2019
|9.3
