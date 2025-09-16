Меню
На 8 серий забудете о любых делах: 5 мини-сериалов, которые выбьют вас из реальности

16 сентября 2025 07:29
Кадры из сериалов «Однажды ночью», «Пингвин», «Чернобыль»

Каждая серия — событие: от судебной драмы до ужасающего хоррора и документальной хроники.

Мини-сериалы — это формат, в котором нет лишних эпизодов и затянутых сюжетов.

В этой подборке — пять проектов с рейтингами выше 8, которые выбьют из реальности и оставят после себя множество вопросов.

«Однажды ночью» (2016)

Студент Насир Хан просыпается рядом с убитой девушкой и становится главным подозреваемым.

Но куда страшнее убийцы — система правосудия, которая перемалывает людей без шансов на защиту.

Детективная линия лишь оболочка для острого социального комментария. IMDb — 8.4.

«Призрак дома на холме» (2018)

Майк Флэнаган превращает хоррор в глубокую драму о семье, чьё прошлое буквально оживает. Дом полон призраков, но самые жуткие из них сидят в памяти героев.

Это не просто страшилки, а исследование того, как травмы преследуют всю жизнь. IMDb — 8.5.

«Пингвин» (2024)

Колин Фаррелл в образе Освальда Кобблпота строит собственную криминальную империю после падения Джокера.

Атмосфера Готэма здесь столь же важна, как и герой — город диктует свои правила, а сериал становится масштабной сагой о власти. IMDb — 8.6.

«Когда они нас увидят» (2019)

История «пятерых из Центрального парка» потрясла Америку. Подростков обвинили в преступлении, которого они не совершали, и сериал показывает, как судебная машина ломает судьбы невиновных.

Драма, основанная на реальных событиях, оставляет тяжёлое, но важное впечатление. IMDb — 8.8.

«Чернобыль» (2019)

Один из самых высокооценённых мини-сериалов в истории. Хроника катастрофы на ЧАЭС держит не спецэффектами, а осознанием цены человеческой ошибки.

События апреля 1986 года воссозданы до деталей, а финал не отпускает ещё долго. IMDb — 9.3.

Таблица рейтингов

Название Год IMDb
Однажды ночью 2016 8.4
Призрак дома на холме 2018 8.5
Пингвин 2024 8.6
Когда они нас увидят 2019 8.8
Чернобыль 2019 9.3

