Прошло 10 лет, а отпустить «Интерстеллар» невозможно: эти 3 сериала помогают пережить зависимость от шедевра Нолана

5 апреля 2026 19:35
Кадры из сериала «Годы и годы», «Станция Одиннадцать», «Тьма»

Киноленты, от которых снова щемит в груди.

Если после Интерстеллара» у вас осталось ощущение пустоты, будто фильм оборвался слишком рано, вы не одни. Эта история про время, любовь и жертвы так крепко цепляется за зрителя, что от нее трудно отойти даже спустя годы.

И пока продолжения не будет, хочется хотя бы снова испытать то самое чувство — когда смотришь и внутри что-то сжимается. Хорошая новость в том, что такие истории есть, просто они спрятались в сериалах.

Почему фанатам «Интерстеллара» нужен сериал, а не сиквел

Фильм Нолана был не про космос как таковой, а про выбор, потери и страх перед будущим. Про людей, которые готовы идти в неизвестность ради тех, кого любят. Именно это и стоит искать дальше, а не только новые червоточины и красивые планеты. И как раз сериалы дают возможность рассказать такие истории глубже и болезненнее.

«Годы и годы»: будущее, которое пугающе близко

Этот сериал разворачивается на наших глазах, шаг за шагом, в течение нескольких десятилетий. Обычная семья живет, взрослеет, теряет, ссорится и пытается сохранить друг друга, пока мир вокруг медленно сходит с ума.

Здесь нет космических кораблей, но есть та же самая тревога за то, каким станет завтрашний день. И та же мысль, что любовь и близость — единственное, что еще держит людей на плаву.

«Станция Одиннадцать»: конец света как начало чего-то важного

После катастрофы мир не просто выживает, а пытается сохранить культуру, память и искусство. Люди разъезжают по руинам с театром, играют Шекспира и доказывают, что даже в пустоте можно быть человеком.

Это очень похоже на то, что делали герои «Интерстеллара», только без ракет и астрофизики. Там — космос, здесь — выжженная Земля, но суть одна.

«Тьма»: когда время становится ловушкой

Если в «Интерстелларе» время было врагом и надеждой одновременно, то здесь оно превращается в настоящий лабиринт. Несколько поколений, одни и те же люди в разных возрастах и бесконечные попытки что-то изменить. Этот сериал не просто развлекает, он затягивает так, что начинаешь думать о своей жизни иначе.

«Интерстеллар» был о том, как далеко человек готов зайти ради будущего. Эти сериалы продолжают этот разговор. И иногда даже делают его болезненнее и честнее.

Ранее мы писали: «В конце я усвоил урок»: Макконахи назвал топ-3 любимых фильма — не «Интерстеллар», но тоже круто

Фото: Кадры из сериала «Годы и годы», «Станция Одиннадцать», «Тьма»
Екатерина Адамова
Без «воды» и ненужных продолжений: 5 мини-сериалов с рейтингом от 7,5, которые держат до финала Без «воды» и ненужных продолжений: 5 мини-сериалов с рейтингом от 7,5, которые держат до финала Читать дальше 4 апреля 2026
Включите на выходных — и пропадёте на весь день: 3 британских мини-сериала, от которых сложно оторваться Включите на выходных — и пропадёте на весь день: 3 британских мини-сериала, от которых сложно оторваться Читать дальше 3 апреля 2026
Если хочется напряжения и раскрытого рта у экрана: 3 фантастических фильма 2023–2024, которые 100% стоит включить Если хочется напряжения и раскрытого рта у экрана: 3 фантастических фильма 2023–2024, которые 100% стоит включить Читать дальше 3 апреля 2026
Список, который реально спасёт вечер: 10 новых сериалов 2026, уже доступных к просмотру Список, который реально спасёт вечер: 10 новых сериалов 2026, уже доступных к просмотру Читать дальше 3 апреля 2026
«Капитан Америка» на минималках? Французские «Часовые» затягивают с первой серии — 8 эпизодов пролетают как миг «Капитан Америка» на минималках? Французские «Часовые» затягивают с первой серии — 8 эпизодов пролетают как миг Читать дальше 2 апреля 2026
Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Если вы тоже ждали, как я: официальная дата выхода 4 сезона «Извне» и главные интриги — чего ждать от новых серий? Читать дальше 6 апреля 2026
26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды 26 лет один формат, но в 2026 году все иначе: «Ван-Пис» вернулся и полностью изменился — как теперь будут выходить эпизоды Читать дальше 6 апреля 2026
Уже объявили новых Шелби, но зрители возвращаются к старому: 3 лучшие серии «Острых козырьков» с шикарным Киллианом Мерфи Уже объявили новых Шелби, но зрители возвращаются к старому: 3 лучшие серии «Острых козырьков» с шикарным Киллианом Мерфи Читать дальше 6 апреля 2026
3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер 3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер Читать дальше 6 апреля 2026
