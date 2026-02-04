Пропал с экранов и не спас сына от тюрьмы: где сейчас знаменитый доктор Купитман из «Интернов»

Актёр Вадим Демчог стал по-настоящему знаменит благодаря роли Купитмана в сериале «Интерны». Однако позже выяснилось, что сам он никогда не мечтал о большой актёрской карьере в кино. Именно поэтому он сознательно отошёл от работы в кадре, хотя продолжает активно трудиться в других сферах и по сей день.

Вадим Демчог в «Интернах»

Попасть в «Интерны» у Вадима Демчога получилось почти случайно. Тогда он играл небольшие роли, вёл программы на радио и собирался в отпуск с семьёй. В день проб у него были куплены билеты на курорт.

Он сам не понимал, зачем вообще поехал на кастинг. Актера не привлекал жанр ситкома, и он не рассчитывал получить роль. На пробах он отбарабанил текст без эмоций, просто чтобы отметиться. Но именно его и выбрали на роль Купитмана.

Позже Демчог признался, что согласился во многом из-за Ивана Охлобыстина. Ему давно хотелось поработать с таким необычным человеком.

Съёмки оказались настоящим марафоном. Приходилось бывать на площадке каждый день, а за смену могли отснять до восемнадцати сцен с его участием.

Со временем зрители начали путать актёра с его героем, приписывая ему все недостатки Купитмана. Хотя различий между ними много. Главное — Демчог совсем не пьёт. Он не раз говорил, что он совсем другой человек и не хочет, чтобы их отождествляли.

Вадим Демчог сейчас

После успеха в «Интернах» и других заметных ролей Вадим Демчог сделал выбор. Он решил сосредоточиться на театре, к которому тянулся с детства.

Актёр откровенно говорил, что никогда не был в восторге от кинематографа. В этой индустрии, по его ощущениям, нет той настоящей пользы и творчества. В театре же он чувствует себя свободным художником и сразу видит живой отклик на свою работу.

Сейчас Демчог отдаёт большую часть времени своему собственному театру — «Арлекиниаде». Здесь он и режиссёр, и актёр. Его постановки всегда необычны, в них много психологии и мистики.

Правда, без попадания в скандалы не обошлось. В прошлом году его сына, Вильяма, осудили за мошенничество против пожилых людей. Молодой человек получил два года колонии. Для Демчога, как говорят близкие, это стало очень тяжёлым ударом.