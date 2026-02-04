Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пропал с экранов и не спас сына от тюрьмы: где сейчас знаменитый доктор Купитман из «Интернов»

Пропал с экранов и не спас сына от тюрьмы: где сейчас знаменитый доктор Купитман из «Интернов»

4 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Интерны»

Вадим Демчог сторонится громких проектов.

Актёр Вадим Демчог стал по-настоящему знаменит благодаря роли Купитмана в сериале «Интерны». Однако позже выяснилось, что сам он никогда не мечтал о большой актёрской карьере в кино. Именно поэтому он сознательно отошёл от работы в кадре, хотя продолжает активно трудиться в других сферах и по сей день.

Вадим Демчог в «Интернах»

Попасть в «Интерны» у Вадима Демчога получилось почти случайно. Тогда он играл небольшие роли, вёл программы на радио и собирался в отпуск с семьёй. В день проб у него были куплены билеты на курорт.

Он сам не понимал, зачем вообще поехал на кастинг. Актера не привлекал жанр ситкома, и он не рассчитывал получить роль. На пробах он отбарабанил текст без эмоций, просто чтобы отметиться. Но именно его и выбрали на роль Купитмана.

Позже Демчог признался, что согласился во многом из-за Ивана Охлобыстина. Ему давно хотелось поработать с таким необычным человеком.

Съёмки оказались настоящим марафоном. Приходилось бывать на площадке каждый день, а за смену могли отснять до восемнадцати сцен с его участием.

Со временем зрители начали путать актёра с его героем, приписывая ему все недостатки Купитмана. Хотя различий между ними много. Главное — Демчог совсем не пьёт. Он не раз говорил, что он совсем другой человек и не хочет, чтобы их отождествляли.

Кадр из сериала «Интерны»

Вадим Демчог сейчас

После успеха в «Интернах» и других заметных ролей Вадим Демчог сделал выбор. Он решил сосредоточиться на театре, к которому тянулся с детства.

Актёр откровенно говорил, что никогда не был в восторге от кинематографа. В этой индустрии, по его ощущениям, нет той настоящей пользы и творчества. В театре же он чувствует себя свободным художником и сразу видит живой отклик на свою работу.

Сейчас Демчог отдаёт большую часть времени своему собственному театру — «Арлекиниаде». Здесь он и режиссёр, и актёр. Его постановки всегда необычны, в них много психологии и мистики.

Правда, без попадания в скандалы не обошлось. В прошлом году его сына, Вильяма, осудили за мошенничество против пожилых людей. Молодой человек получил два года колонии. Для Демчога, как говорят близкие, это стало очень тяжёлым ударом.

Фото: Кадры из сериала «Интерны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Аверин рассказал про «безудержный секс» в «Склифосовском»: «На меня возлагают большие надежды» Аверин рассказал про «безудержный секс» в «Склифосовском»: «На меня возлагают большие надежды» Читать дальше 5 февраля 2026
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех «Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех Читать дальше 5 февраля 2026
Сергей Минаев выдал чужую идею за свою? «Золотое дно» уж очень напоминает один американский сериал Сергей Минаев выдал чужую идею за свою? «Золотое дно» уж очень напоминает один американский сериал Читать дальше 5 февраля 2026
Этот сериал со Снаткиной прятали 6 лет: многие сравнивают с «Золотым дном», а я не ожидала увидеть Анну в такой роли Этот сериал со Снаткиной прятали 6 лет: многие сравнивают с «Золотым дном», а я не ожидала увидеть Анну в такой роли Читать дальше 5 февраля 2026
За одну смену получают месячную зарплату: сколько на самом деле зарабатывают звезды «Следа» За одну смену получают месячную зарплату: сколько на самом деле зарабатывают звезды «Следа» Читать дальше 4 февраля 2026
Из-за кого умерла Юля в сериале «Невский»? Паша напрасно винил во всем Фому Из-за кого умерла Юля в сериале «Невский»? Паша напрасно винил во всем Фому Читать дальше 4 февраля 2026
Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Читать дальше 4 февраля 2026
Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Читать дальше 3 февраля 2026
Не выключаете НТВ, если на экране Семенов или Брагин с Шибановым? Тогда с этим тестом справитесь в два счета Не выключаете НТВ, если на экране Семенов или Брагин с Шибановым? Тогда с этим тестом справитесь в два счета Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше