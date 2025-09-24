«Проклятья апельсинов» в «Крестном отце» не ожидал даже Коппола: вот что значат фрукты в культовом хите

Кино дарит нам не только сильные эмоции, но и целый мир скрытых деталей. Внимательный зритель может обнаружить в кадрах хитрые намёки и символы.

Яркий пример — легендарный «Крёстный отец». Там даже обычные апельсины появлялись в кадре далеко не случайно, предвещая важные повороты сюжета

Апельсины в фильме «Крестный отец»

В «Крёстном отце» обычные апельсины превратились в настоящий символ. Они появляются в кадре, словно предупреждая о грядущей беде. Самый известный момент — Дон Корлеоне покупает фрукты на рынке, и сразу же на него совершают покушение. Яркие апельсины рассыпаются по мостовой.

Эти фрукты можно заметить и в других тревожных сценах. Например, они лежат на столе во время ужина с кинопродюсером Джеком Вольцем. А сразу после этого он обнаруживает в своей постели жуткий «подарок» — отрубленную лошадиную голову.

Даже в день своей смерти Дон Корлеоне спокойно чистит апельсин в саду. Создатели фильма использовали этот простой образ, чтобы создать ощущение неизбежной судьбы.

Символизм апельсинов

Тем не менее, историк культуры Харлан Лебо предполагал, что яркие фрукты просто создавали контраст с мрачной атмосферой фильма. Есть и другая версия — что апельсины символизировали Сицилию, родину семьи Корлеоне.

Сам режиссёр Фрэнсис Форд Коппола подтверждал, что изначально никто не вкладывал в них «смертельный» смысл. Фрукты использовали просто как цветовой акцент. Поэтому в ключевых сценах убийств — например, расстрела Сонни или отмщения Майкла в ресторане — апельсинов нет.

Но магия кино сделала свое дело. Кто-то из съемочной группы заметил, что фрукты часто появляются перед неприятностями. Эту случайность решили превратить в традицию.

Именно так апельсин и стал предвестником беды. И уже осознанно эту идею довели до логического финала: в конце трилогии умирающий Майкл Корлеоне роняет апельсин.

