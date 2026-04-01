«Проект „Конец света“» с рейтингом 95% свежести вышел в прокат, но когда ждать в цифре? Есть примерные ориентиры и даты

В конце марта «Проект „Конец света“» вышел в мировой прокат и быстро стал одной из самых обсуждаемых новинок. Но главный вопрос сейчас другой: когда фильм появится в цифре и его можно будет посмотреть дома?

Когда ждать релиз онлайн

Официальной даты пока нет, но ориентиры уже понятны. Цифровой релиз ожидается не раньше середины мая, однако наиболее вероятным окном называют конец июня 2026 года. До этого момента картина остаётся доступной только в кинотеатрах, и это объяснимо — прокат идёт уверенно.

Фильм уже собрал более 300 млн долларов по миру и получил высокие оценки критиков. На Rotten Tomatoes у него около 95%, что делает проект одним из самых успешных научно-фантастических релизов года.

Что известно о фильме

Картина снята по роману Энди Вейера, автора «Марсианина», и рассказывает о школьном учителе, которого отправляют в космос, чтобы предотвратить гибель Солнца. Главную роль исполнил Райан Гослинг.

Любопытно, что изначально фильм был гораздо длиннее. По словам режиссёров Фила Лорда и Кристофера Миллера, первая версия длилась около четырёх часов. После тестовых показов её сократили сначала до 3 часов 45 минут, а затем привели к финальному формату.

Пока зрителям остаётся только ждать. Судя по сборам и интересу, «Проект „Конец света“» явно не спешит уходить из кинотеатров, а значит и цифровая премьера задержится.