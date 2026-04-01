«Проект „Конец света“» с рейтингом 95% свежести вышел в прокат, но когда ждать в цифре? Есть примерные ориентиры и даты

1 апреля 2026 21:31
Кадр из фильма «Проект „Конец света“»

В конце марта «Проект „Конец света“» вышел в мировой прокат и быстро стал одной из самых обсуждаемых новинок. Но главный вопрос сейчас другой: когда фильм появится в цифре и его можно будет посмотреть дома?

Когда ждать релиз онлайн

Официальной даты пока нет, но ориентиры уже понятны. Цифровой релиз ожидается не раньше середины мая, однако наиболее вероятным окном называют конец июня 2026 года. До этого момента картина остаётся доступной только в кинотеатрах, и это объяснимо — прокат идёт уверенно.

Фильм уже собрал более 300 млн долларов по миру и получил высокие оценки критиков. На Rotten Tomatoes у него около 95%, что делает проект одним из самых успешных научно-фантастических релизов года.

Что известно о фильме

Картина снята по роману Энди Вейера, автора «Марсианина», и рассказывает о школьном учителе, которого отправляют в космос, чтобы предотвратить гибель Солнца. Главную роль исполнил Райан Гослинг.

Любопытно, что изначально фильм был гораздо длиннее. По словам режиссёров Фила Лорда и Кристофера Миллера, первая версия длилась около четырёх часов. После тестовых показов её сократили сначала до 3 часов 45 минут, а затем привели к финальному формату.

Пока зрителям остаётся только ждать. Судя по сборам и интересу, «Проект „Конец света“» явно не спешит уходить из кинотеатров, а значит и цифровая премьера задержится.

Екатерина Адамова
Лучшая фантастика 2026 года: про этот фильм пишут как об отличном семейном кино, которое не отпускает ни на минуту Лучшая фантастика 2026 года: про этот фильм пишут как об отличном семейном кино, которое не отпускает ни на минуту Читать дальше 2 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Русский след в «Звездных войнах» оказался самым громким мифом: как эвоки связаны с одним из народов России Читать дальше 5 апреля 2026
Если хочется напряжения и раскрытого рта у экрана: 3 фантастических фильма 2023–2024, которые 100% стоит включить Если хочется напряжения и раскрытого рта у экрана: 3 фантастических фильма 2023–2024, которые 100% стоит включить Читать дальше 3 апреля 2026
Кэмерон до сих пор сомневается, нужны ли 4 и 5 части «Аватара» — одной фразы хватило, чтобы напугать фанатов Кэмерон до сих пор сомневается, нужны ли 4 и 5 части «Аватара» — одной фразы хватило, чтобы напугать фанатов Читать дальше 2 апреля 2026
Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Читать дальше 6 апреля 2026
Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
