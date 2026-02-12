Меню
Продолжения этих сериалов в 2026 году ждут миллионы: 3 сериала с рейтингом выше 8, которые нельзя пропускать

12 февраля 2026 10:52
Кадры из сериалов «Разделение», «О всех созданиях — больших и малых», «Медведь»

Эти проекты имеют обширную фан-базу.

Мы собрали не просто случайный список интересных проектов. Все эти сериалы связаны сразу двумя важными чертами. Во-первых, каждый из них заслужил высокую зрительскую оценку на авторитетном портале IMDb — их рейтинги уверенно начинаются от 8.0 баллов и выше.

Это своеобразный знак качества, который подтверждает, что истории нашли отклик у самой требовательной аудитории.

Но есть и второй, не менее важный момент, который делает эту подборку особенной. Каждая из представленных здесь историй — «живая» и развивающаяся.

Создатели и студии уже официально подтвердили, что в 2026 году героев ждёт продолжение. Это значит, что увлечься одним из этих сериалов сейчас — верное решение.

«Разделение», 8.6

«Разделение» рассказывает историю, которая начинается с невероятной корпоративной технологии. Сотрудники одной крупной компании соглашаются на специальную операцию. Её суть — разделить человеческое сознание на две независимые части.

Одна из них существует исключительно для работы. Она ничего не знает о семье, увлечениях или личной жизни своего носителя. Вторая, наоборот, живёт обычной жизнью, не подозревая, чем занимается её вторая половина в офисе.

Точная дата выхода третьего сезона пока держится в секрете. Ориентировочно, новая глава этой истории появится на экранах ближе к концу 2026 года.

Если судить по финалу второго сезона, зрителей ждёт масштабное развитие событий. Сотрудники, прошедшие процедуру, готовятся к настоящему восстанию, чтобы навсегда изменить установленные правила.

Кадр из сериала «Разделение»

«О всех созданиях — больших и малых», 8.6

Сериал «О всех созданиях — больших и малых» предлагает зрителям вернуться в прошлое. Действие происходит в сельской Англии середины прошлого века. Молодой ветеринар устраивается на работу в небольшую местную клинику.

Его будни наполнены визитами к фермерам и заботой о самых разных животных. В ежедневной рутине скрываются настоящие драмы, трогательные истории и типичный английский юмор. Общение с колоритными местными жителями постепенно превращает для героя работу в образ жизни, полный смысла и тепла.

Для поклонников сериала есть отличные новости. Седьмой сезон проекта уже запланирован на этот год. Более того, студия дала зелёный свет и на съёмки восьмого сезона, так что история точно продолжится.

Кадр из сериала «О всех созданиях — больших и малых»

«Медведь», 8.5

Сериал «Медведь» — это взгляд изнутри на ресторанную кухню. История рассказывает о шеф-поваре, который возвращается в своё семейное заведение.

Его цель — превратить хаотичную закусочную в респектабельный ресторан, не растеряв при этом его уникальную атмосферу.

Проект смешивает нервозный ритм рабочей драмы с тихими, камерными моментами. Именно в них раскрываются темы вины, профессионального выгорания и груза прошлого.

Работа над пятым сезоном уже стартовала в начале этого года. Это значит, что новые серии могут выйти к концу 2026-го.

Однако у проекта сейчас непростой период. Его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes упал до 84%, что стало самым низким показателем за всю историю сериала. Многие критики сошлись во мнении, что четвёртый сезон ощущался как затянувшаяся пауза и топтание на месте.

Кадр из сериала «Медведь»
Фото: Кадры из сериалов «Разделение», «О всех созданиях — больших и малых», «Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
