Главный минус 3 сезона «Метода»: Кологривый вышел сам на себя — «Если бы меня не было, то меньше бы хейтили»

Никита Кологривый впервые прямо объяснил, почему третий сезон «Метода» столкнулся с волной критики. По словам актёра, дело не только в сюжете или изменившемся формате, а в его появлении в проекте, которое вызвало раздражение у части аудитории.

Актёр считает, что зрители первого сезона не готовы принимать новых героев и воспринимают их как вторжение в уже сложившееся пространство истории. При этом реакция, по его мнению, во многом эмоциональная, а не связанная с качеством самого сезона.

«Если бы меня в этой истории не было, то меньше бы хейтили 3 сезон. Моя фигур смущает фанатов 1 сезона, что я присутсвтую тут таким наглым образом, издеваюсь над кинопросстранством».

Третий сезон действительно заметно отличается от оригинала. По сюжету прошло более пяти лет, и Родион Меглин больше не одиночка. Он собирает команду следователей с нестабильной психикой, которые работают с самыми тяжёлыми преступлениями. Система начинает рушиться после появления Леры — героини, не контролирующей свои внутренние импульсы.

Именно смена формата, почти отсутствие на экране Константина Хабенского и появление новых персонажей стали ключевыми точками конфликта со зрителями. Для одних это развитие истории, для других — отход от того, за что когда-то полюбили сериал.