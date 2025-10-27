Меню
Киноафиша Статьи Пришлось строить собственную деревню викингов: где снимали «Как приручить дракона»

27 октября 2025 10:52
Кадр из фильма «Как приручить дракона»

Нужные локации авторы нашли в Северной Ирландии.

В этом году зрители увидели новую версию «Как приручить дракона» — на этот раз в формате игрового кино. Ещё до премьеры проект вызвал ажиотаж: обещали впечатляющую графику, расширенный сюжет с новыми сценами и детальную проработку мира.

Но главной фишкой стал уникальный подход к съёмкам. Для полного погружения создатели построили настоящую деревню Олух, наполнили её реалистичными куклами, а самые зрелищные планы снимали с помощью дронов.

Кадр из фильма «Как приручить дракона»

Сюжет фильма «Как приручить дракона»

На суровом острове Олух викинги веками сражались с драконами. Всё меняется, когда сын вождя Иккинг встречает загадочного дракона Беззубика — и вместо битвы между ними рождается дружба.

Вместе с Астрид и кузнецом Плевакой Иккинг бросает вызов вековым традициям, открывая сородичам правду о драконах. Но главная угроза только впереди — чтобы спасти обе цивилизации, дуэту предстоит объединить два враждующих мира и найти путь к общему будущему.

Кадр из фильма «Как приручить дракона»

Где снимали фильм «Как приручить дракона»

Создатели новой экранизации выбрали для съёмок суровые пейзажи Северной Ирландии. Основные работы шли в Белфасте и живописном графстве Антрим — всего за пять месяцев команде удалось построить целый мир с нуля.

На побережье выросла настоящая деревня викингов с пирсом, кузницей и характерными деревянными домами, сохранившими дух мультфильма. А древние руины замка Дансеверик на скале идеально передали ощущение затерянного острова.

Самые технологичные сцены снимали в павильонах Titanic Studios в Белфасте. Здесь работали с удивительными аниматронными драконами — подвижными куклами со светящимися глазами, чтобы актёры могли правдоподобно взаимодействовать с ними.

Для полётов использовали специальные механические платформы, которые качались и поворачивались, создавая полную иллюзию движения в небе.

Кадр из фильма «Как приручить дракона»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сцена после титров в фильме «Как приручить дракона» оказалась пустышкой.

Фото: Кадры из фильма «Как приручить дракона» (2025)
Светлана Левкина
