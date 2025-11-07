Премьера «Золотого дна» сорвалась в последний момент: Кинопоиск удалил дату 28 ноября — вот когда теперь ждать продолжения

И всё-таки слухи о ноябрьской премьере «Золотое дна» оказались слишком хороши, чтобы быть правдой. Казалось, что продолжение вот-вот появится, но внезапно Кинопоиск убрал дату выхода, а стриминги Start и Иви официально объявили — ждать придётся дольше. Почему перенесли и что покажут в новых сериях?

Перенос и первые подробности

Второй сезон криминальной драмы выйдет не 28 ноября, как сообщали ранее, а в декабре. Точную дату премьеры пока не раскрывают, зато показали новые кадры и свежий постер. Судя по ним, герои выглядят ещё более напряжённо — явно грядёт новая битва за власть и деньги.

Сюжет

Во втором сезоне компания «Галактика» оказывается под санкциями, а семья Градовых — на грани краха. В ход вступает новый игрок — предприимчивый Верещагин, решивший прибрать к рукам активы холдинга. Война за трон продолжается, и на этот раз ставки ещё выше.

Команда

Режиссёр Илья Ермолов остался у руля, а сценаристы Сергей и Дмитрий Минаевы сделали сюжет плотнее и острее. Вернутся Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Павел Попов и Валерий Карпов, а компанию им составят Даниил Страхов, Игорь Верник и Лидия Вележева.

Почему стоит ждать

Первый сезон называли «русскими Наследниками» и хвалили за атмосферу, актёрскую игру и визуальный стиль. Теперь зрители ждут, сможет ли продолжение удержать планку — или «Золотое дно» окончательно уйдёт на дно.

