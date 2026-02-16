Меню
Премьера не только у «Первого отдела»: еще 3 российских сериала, которые стартуют до конца февраля

16 февраля 2026 20:33
Кадры из сериалов «Первый отдел», «Не в своей тарелке», «Солнце, море, два ствола», «Вампиры средней полосы»

Эти проекты тоже заслуживают внимания.

Очень многие поклонники российских сериалов ждали вторую половину февраля именно ради премьеры пятого сезона «Первого отдела». Но кроме хита НТВ, конец календарной зимы порадует и другими новинками. Собрали три из них.

«Не в своей тарелке», 16 февраля, СТС

Сюжет вертится вокруг группы пришельцев, которые обосновались на Земле и стараются не отсвечивать. Но тракторист Игорь случайно узнаёт их тайну и вместо того, чтобы сдать куда следует, решает помочь.

Теперь ему предстоит прятать инопланетных гостей от местного участкового и заодно объяснять, что у русской души за сложные механизмы. Сериал состоит из 17 серий, и канал обещает показать их всего за неделю.

Кадр из сериала «Не в своей тарелке»

«Солнце, море, два ствола 2», 24 февраля, СТС

Сразу после праздника СТС запускает второй сезон комедийного детектива «Солнце, море, два ствола». В новых сериях Адамян и Воронцов встречают нового начальника — майора Смолину.

Прежнего босса отстранили после взрыва в порту, так что теперь в отделе новые порядки. Главных героев отодвигают на вторые роли: им достаются только мелкие правонарушения. А поиском опасной банды Безликих занимается следовательница Полина.

Кадр из сериала «Солнце, море, два ствола»

«Вампиры средней полосы 3» (вторая часть), 27 февраля, START

Онлайн-кинотеатр START наконец готов расстаться с «Вампирами средней полосы». Заключительные пять эпизодов третьего сезона выйдут 27 февраля. Создатели обещают закрыть все вопросы, которые копились у зрителей.

Женек наконец разберётся с Василиском. Ольга с ребёнком тоже не останутся без внимания. И самое главное: сможет ли дед Слава остановить уральских вампиров.

Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»
Светлана Левкина
