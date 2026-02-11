Меню
После выхода этого фильма стало очевидно — дни фэнтези-саги «Властелин колец» сочтены: это предсказывали еще 25 лет назад

11 февраля 2026 19:06
Кадр из фильма «Властелин колец. Две крепости»

История получилась на все времена, но есть нюанс. 

Успех «Властелина колец» Питера Джексона мало кто смог повторить. При этом и новые проекты из этой же киновселенной не радовали успехами.

Падение не первый год

Спад интереса к вселенной Толкина наблюдается уже больше десяти лет. Первые серьезные сомнения возникли после выхода киносаги «Хоббит» в 2012 году. Кинокритики и поклонники теперь воспринимают эту трилогию как перегруженную и излишнюю, хотя актерская работа Мартина Фримена и знакомые лица не спасли картины от критики. По мнению наблюдателей, фильмы слишком подражали «Властелину колец», упуская иной, более сдержанный тон первой книги Толкина.

Франшиза предпринимала попытки обновления в других форматах иногда удачные, как игра Middle-earth: Shadow of Mordor, но в целом показатели и интерес аудитории снизились.

В тупике

Текущая попытка перезапуска приквел Prime Video «Кольца власти» при огромном бюджете получил смешаную реакцию: критики отмечали блеклую драму, затрудненный доступ к некоторым персонажам из‑за правовых ограничений и шум вокруг вопросов инклюзивности, который отвлекал от сюжетных проблем. Несмотря на рост рейтингов агрегаторов, аналитики Luminate зафиксировали падение просмотров премьеры второго сезона примерно на 60% по сравнению с дебютом первого, что указывает на существенное сокращение зрительского интереса.

Предсказание

Некоторые эксперты связывают кризис с общим уходом жанра в коммерческие приемы: отсылки к классике без сохранения её душевности разрушают доверие фанатов. В этом контексте вспомнили предисловие Урсулы К. Ле Гуин к сборнику рассказов по «Земноморью», где она критиковала тенденции в жанре.

«Коммерческое фэнтези не идет на риск: оно ничего не изобретает, а лишь имитирует и опошляет. Оно действует путём лишения старых историй их интеллектуальной и этической сложности, превращая действие в насилие, актеров — в кукол, а правду — в сентиментальные банальности...На что рассчитывают и что эксплуатируют продавцы такого фэнтези, так это на непреодолимое воображение читателя, ребёнка или взрослого, которое на какое-то время вдыхает даже в эти мёртвые вещи подобие жизни».

Ее замечания сегодня воспринимают как предостережение, а трилогию «Хоббит» называют ярким примером того «коммерческого фэнтези», о котором писательница предупреждала.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец. Две крепости» (2002)
Камилла Булгакова
