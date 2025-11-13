Повторит судьбу «Зимородка»? «Далекий город» могут продлить на третий сезон — и вот почему это плохо

Недавний эпизод «Далекого города» вызвал настоящий взрыв обсуждений. Сценаристы буквально начинили серию важными событиями, которые кардинально изменили развитие сюжета.

Зрительские рейтинги моментально пошли вверх. В Сети активно заговорили о том, что такие впечатляющие результаты дают продюсерам веские основания заказать съемки еще одного сезона.

Слухи о продлении «Далекого города»

Пока это лишь слухи, но похоже, что «Далекий город» действительно получит новый сезон благодаря своей стабильной популярности.

Однако многие зрители скептически относятся к этой перспективе. Они опасаются, что создатели исчерпали творческий потенциал — обычная ситуация для проектов, которые работают больше года. Как показывает пример «Зимородка» и «Клюквенного щербета», к третьему сезону качество сценария часто заметно падает.

Поклонники переживают, что растягивание истории негативно скажется на сюжете и развитии отношений Альи и Джихана. В Сети уже активно строят теории о возможном возвращении Мерьем — первой любви главного героя.

Сериал «Аль Хайба»

Сериал «Далекий город» является ремейком проекта «Аль Хайба». Оригинальная версия выходила целых пять сезонов.

Такой долгий срок объясняется несколькими причинами. Эпизоды были короче по времени. Кроме того, после первого сезона актриса, игравшая Алю, покинула проект из-за конфликта с создателями и недовольства небольшим размером своей роли. И сюжет пришлось менять на ходу.

Официальных заявлений о продлении «Далекого города» ждать пока рано. Прошлое решение о втором сезоне продюсеры объявили только в апреле 2025 года. Скорее всего, они снова выберут тактику ожидания, чтобы поддержать интерес аудитории и постепенно наращивать рейтинги.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где же находится тот самый далекий город из турецкого хита.