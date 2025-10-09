Меню
Назвали сериал так неспроста: где же находится тот самый далекий город из турецкого хита?

9 октября 2025 07:58
Кадр из сериала «Далекий город»

Сейчас любопытных путешественников стало в разы больше.

Сериал «Далекий город» разительно отличается от привычных турецких драм. Именно эта особенность во многом определила его оглушительный успех. Зрители сразу прониклись симпатией не только к персонажам и истории, но и к местам съёмок.

Узкие колоритные улочки, изящные каменные дома, живописные пейзажи и закаты невероятной красоты — всё это не искусственные декорации. Это настоящие уголки Турции, где редко оказываются туристы.

Правда, сериал все же оказал свое влияние: после премьеры количество приезжих в Мардине выросло на четверть.

Сюжет сериала «Далекий город»

После неожиданной потери супруга главная героиня с маленьким сыном отправляется из канадского мегаполиса в турецкую глубинку. Её цель кажется простой и ясной — исполнить завещание покойного мужа, организовав похороны на его исторической родине в Мардине, после чего вернуться к привычной жизни.

Однако этот визит оборачивается полным погружением в другой мир. Влиятельная семья покойного, придерживающаяся патриархальных устоев, не собирается отпускать вдову с наследником. Алья оказывается в гуще местных традиций, где женщине отведена строго определённая роль.

Кадр из сериала «Далекий город»

Где снимали сериал «Далекий город»

Создатели сериала выбрали для съёмок аутентичную провинцию Мардин — суровый край на юго-востоке Турции, граничащий с Сирией. Этот регион поражает контрастами: мороз сменяется весенними песчаными бурями, а лето приносит палящий зной.

Расстояние до Стамбула составляет 1500 км, что полностью оправдывает название сериала. Но и это не всё — от аэропорта Мардина до знаменитого особняка Албора героям приходится преодолевать ещё 100 км по извилистым путям.

Кадр из сериала «Далекий город»

Подлинной жемчужиной сериала стал каменный особняк Албора. Дом расположен в крошечной деревне Нарлы с населением менее 400 человек.

Владелец особняка Искендер Дебассо построил его за 750 тысяч долларов. Здание насчитывает множество комнат, а под ним сохранились древние пещеры, колодец и даже винодельня. Сегодня этот уникальный дом считается настоящим музеем под открытым небом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем отличается турецкий сериал «Далекий город» от ливанского оригинала «Аль Хайба».

Фото: Кадры из сериала «Далекий город»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
