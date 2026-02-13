Меню
Постоянно говорите цитатами из советских фильмов? А вспомните, были ли эти 6 реплик в кино (тест)

13 февраля 2026 14:15
Кадры из фильмов «Не может быть!» (1975), «Будьте моим мужем» (1981)

Некоторые фразы звучат знакомо.

«Муля, не нервируй меня!», «Я требую продолжения банкета» — эти фразы врезались в память намертво. Даже те, кто не смотрел советские фильмы десятилетиями, без запинки узнают их с полуслова.

Но вот парадокс: существуют цитаты, которые годами гуляют по просторам интернета и звучат в застольных разговорах, при этом они... никогда не произносились в кадре.

Иногда зрители убеждены, что герой сказал именно эту остроту, а на поверку выходит, что фраза родилась из сложения совсем двух разных реплик. А бывает и так, что народная молва приписывает актёру текст, которого нет ни в одном сценарии, — просто потому, что он «очень в духе» персонажа.

Мы подготовили для вас хитрый тест. Здесь перемешаны подлинные крылатые выражения из советской классики и их ловкие имитации — те самые, которые так и норовят поселиться в нашей памяти. Сможете отличить правду от вымысла?

Светлана Левкина
