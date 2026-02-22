Меню
Киноафиша Статьи После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?

22 февраля 2026 19:35
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Предпосылки к этому имеются.

После выхода «Аватар: Пламя и пепел» зрители все чаще задаются вопросом, не готовят ли создатели почву для сериала? Поводов для таких разговоров достаточно, и они связаны не только с кассовыми результатами, но и с самой структурой фильма.

Премьеру переносили девять раз, бюджет составил около 400 миллионов долларов, а мировые сборы едва превысили 450. Для проекта такого масштаба цифры выглядят сдержанно, особенно с учетом амбиций франшизы. При этом сама история стала заметно более разветвленной и многослойной, чем раньше.

Сюжет, который расширяется вместо того, чтобы завершаться

В третьей части конфликт выходит за рамки противостояния людей и На’ви. В центре оказывается внутренний раскол, появляется племя Пламени и Пепла, которое выбирает союз с врагом. Семья Салли переживает утрату, напряжение между героями нарастает, линии не закрываются, а множатся.

Фильм длится почти три часа, однако ощущается как несколько эпизодов большого повествования. Вместо финала зритель получает новые узлы драмы и намеки на дальнейшее развитие событий. Такая композиция больше напоминает структуру сезона, чем завершенную киноглаву.

Франшиза на распутье

Джеймс Кэмерон ранее говорил о пяти фильмах, каждый из которых связан с отдельной стихией. Земля, вода и огонь уже показаны, впереди остаются еще две темы. Однако при нынешней динамике сборов логично предположить, что формат может измениться, пишет автор Дзен-канала Кинодом.

Цифровой мир Пандоры остается впечатляющим, но именно количество персонажей и параллельных конфликтов подталкивает аудиторию к мысли о сериальном будущем. История разрастается, герои получают все больше экранного времени, а драматургия требует пространства. В таких условиях сериал выглядит не фантазией поклонников, а вполне реальным сценарием развития франшизы. А вы что думаете?

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
