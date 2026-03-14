Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
После «Первого отдела-5» зрители больше всего ждут эти 3 сериала: и два из них НТВ обещает выпустить уже давно

14 марта 2026 09:54
Кадры из сериалов «Невский», «Ночной», «Число зверя»

Пора телеканалу исполнить свои обещания.

Иногда один сериал заканчивается — а ощущение, будто история только начинается. Именно так получилось с пятым сезоном «Первого отдела»: финал оставил зрителей в ожидании новых громких премьер на НТВ. И сейчас уже понятно, какие проекты вызывают наибольший интерес у аудитории.

После «Первого отдела 5» зрители особенно ждут три сериала — продолжение одного из главных хитов канала и два крупных детективных проекта, которые уже давно лежат «на полке» и до сих пор не добрались до эфира.

«Невский 8» — главный фаворит зрителей

Самым ожидаемым сериалом остается восьмой сезон «Невского». Съемки продолжения начались еще весной прошлого года, но точной даты премьеры пока нет.

Главная интрига сезона — судьба Павла Семенова. После событий предыдущих серий зрители до сих пор пытаются понять, как именно сценаристы объяснят его возможное возвращение. Именно этот вопрос сейчас активно обсуждают поклонники сериала.

«Ночной» — история серийного убийцы

Второе место по ожиданиям занимает сериал «Ночной» (рабочее название — «Игра в защиту»). Проект основан на реальных событиях и рассказывает о расследовании серии жестоких преступлений.

Главную роль майора Жерехова исполнил Константин Стрельников. Его герой оказывается втянут в сложное дело, связанное с поиском серийного убийцы.

Интерес к проекту подогревает и тот факт, что сериал был снят уже несколько лет назад. Однако НТВ до сих пор не выпустил его в эфир, поэтому ожидание вокруг него только растет.

«Число зверя» — криминальная история из 90-х

Замыкает тройку самых ожидаемых премьер сериал «Число зверя». Это ретро-детектив, действие которого происходит в девяностые годы.

Главный герой — следователь прокуратуры Алексей Кирсанов. После конфликта с криминальной группировкой он получает «черную метку» и вынужден срочно перевестись в другой город, чтобы защитить свою семью.

Но спокойной жизни не получится — даже на новом месте Кирсанова ждут опасные расследования и столкновения с преступным миром.

Почему именно эти сериалы ждут больше всего

Все три проекта объединяет одно — интерес зрителей, отмечает дзен-канал «Мир современного кино». «Невский» продолжает популярную франшизу, а «Ночной» и «Число зверя» давно готовы к показу, но до сих пор не появились в эфире.

Именно поэтому поклонники криминальных сериалов НТВ сейчас ждут прежде всего их — надеясь, что после финала «Первого отдела 5» канал наконец выпустит самые обсуждаемые премьеры.

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Ночной», «Число зверя»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше