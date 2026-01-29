Меню
После «Очень странных дел» ожидания высокие: что известно о новом хоррор-сериале братьев Даффер — премьера 26 марта

После «Очень странных дел» ожидания высокие: что известно о новом хоррор-сериале братьев Даффер — премьера 26 марта

29 января 2026 21:02
Кадр из сериала «Что-то очень плохое должно случиться»

Там нет монтров и призраков, но страха авторы нагонят с лихвой.

Братья Даффер давно перестали быть просто авторами одного громкого хита. После «Очень странных дел» за ними закрепилась репутация людей, которые умеют работать со страхом тонко и на дистанции.

Каждая их новая работа автоматически вызывает ожидания и в этот раз интрига возникла еще до премьеры: сериал с говорящим названием «Что-то очень плохое должно случиться» уже обзавелся датой выхода — и выглядит именно так, как от них ждут.

Хоррор без монстров, но с предчувствием

В центре истории — жених и невеста за неделю до свадьбы. Формально все идет по плану: подготовка, близкие, разговоры о будущем. Но в кадре постоянно ощущается тревога, будто счастье здесь временное.

Это не хоррор про зло с конкретным лицом. Скорее про ощущение, что что-то не так, и это «не так» невозможно назвать словами. Страх возникает не из событий, а из пауз, взглядов и странных мелочей, которые невозможно игнорировать.

Кадр из сериала «Что-то очень плохое должно случиться»

Почему проект выглядит многообещающе

Сериал создала Хейли З. Бостон, а режиссером стала Вероника Тофильская — обе умеют работать с атмосферой и психологическим напряжением. В главных ролях Адам ДиМарко и Камила Морроун, и по первым кадрам видно: здесь делают ставку не на жанровые трюки, а на хрупкость отношений. К слову, премьера назначена на 26 марта, и до нее осталось совсем немного.

Фото: Кадр из сериала «Что-то очень плохое должно случиться»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
