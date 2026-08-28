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Киноафиша Статьи После «Ночного дозора» Бекмамбетов ушел снимать в Голливуд: нашла 3 его фильма, которые точно стоит посмотреть

После «Ночного дозора» Бекмамбетов ушел снимать в Голливуд: нашла 3 его фильма, которые точно стоит посмотреть

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Особо опасен», «Бен-Гур»

Его фильмография очень разнообразна.

После успеха «Ночного дозора» и «Дневного дозора» Бекмамбетов отправился покорять американскую киноиндустрию. Там он попробовал себя в совершенно разных жанрах — от безумного экшена до исторического блокбастера. Я выбрала три фильма, которые особенно интересно посмотреть, если хочется понять, чем режиссер смог заинтересовать Голливуд.

«Особо опасен» — самый удачный голливудский проект

Пожалуй, именно с этого фильма и стоит начинать. В 2008 году Бекмамбетов получил большой бюджет и впечатляющий актерский состав: Джеймс МакЭвой, Анджелина Джоли и Константин Хабенский.

История рассказывает о неприметном офисном сотруднике, который внезапно узнает, что должен продолжить дело своего отца и стать профессиональным убийцей. Сюжет довольно условный, зато экшен здесь действительно запоминается.

Полеты пуль по невероятным траекториям, безумные автомобильные погони, перестрелки и эффектные трюки — всё это очень в духе Бекмамбетова. Даже сегодня фильм выглядит бодро, а режиссерский стиль заметен практически в каждом эпизоде. В источнике картина занимает первое место среди голливудских работ Бекмамбетова по сводной оценке.

«Профиль» — совсем другой Бекмамбетов

Кадр из фильма «Профиль»

В 2018 году режиссер снял гораздо более камерный триллер. Практически всё действие происходит на экране компьютера, а история строится вокруг журналистки, которая создает фальшивый аккаунт и пытается расследовать вербовку девушек в Сирию.

На первый взгляд формат может показаться ограниченным, но именно здесь Бекмамбетов превращает экран монитора в полноценную киноплощадку. Переписки, видеозвонки и поиск информации постепенно складываются в напряженный триллер, а отношения героини с человеком, за которым она наблюдает, неожиданно становятся сложнее.

«Бен-Гур» — большой блокбастер, который не оправдал ожиданий

А вот «Бен-Гур» 2016 года получился куда более спорным. Ремейк классической исторической картины получил прохладные оценки и не смог отбить бюджет в 100 млн долларов.

При этом фильм вовсе не провальный во всех отношениях. История мести работает, актеры справляются, а знаменитая гонка на колесницах остается главным аттракционом картины. Проблема в другом: от режиссера, который когда-то сделал столь узнаваемым собственный экшен-язык, здесь хотелось гораздо больше визуальной смелости.

Поэтому мой выбор прост: «Особо опасен» — за драйв, «Профиль» — за необычную форму, а «Бен-Гур» — скорее из любопытства. И именно эти три фильма лучше всего показывают, насколько разным мог быть Бекмамбетов в Голливуде.

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Фото: Кадр из фильма «Особо опасен», «Бен-Гур»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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