После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела»

10 марта 2026 08:27
Кадр из сериала «Околоточный»

Главный герой — опытный сыщик с военным прошлым.

Фанаты «Ментовских войн» давно ждали возвращения Александра Устюгова в крупном телепроекте. Актер много лет ассоциируется у зрителей с жесткими детективами и сильными персонажами.

Теперь для него приготовили совсем другую роль. Устюгов появится в историческом детективе НТВ «Околоточный», где действие разворачивается в конце XIX века.

Устюгов снова берется за расследование

Сериал «Околоточный» выйдет в 2026 году и будет состоять из 8 серий по 50 минут. В центре сюжета — провинциальный город, где происходит жестокое преступление: убита семья Охапкиных.

Расследование поручают околоточному надзирателю Ивану Хватову, которого играет Александр Устюгов. Герой — опытный сыщик с военным прошлым, уже собиравшийся уйти со службы. Новое дело заставляет его отложить отставку и снова взяться за расследование.

Главным подозреваемым становится аристократ граф Добужинский, чья блестящая репутация скрывает огромные карточные долги.

Александрова, Колесников и сильный актерский состав

Сестру графа, графиню Ольгу, играет Марина Александрова. Сначала она пытается защитить честь семьи, но постепенно сама втягивается в расследование и начинает искать правду.

В сериале также снялись Иван Колесников, Александр Балуев, Карина Андоленко и Игорь Хрипунов. Режиссером проекта стал Нурбек Эген, известный по сериалу «Мажор».

Производством занимается «Москино» при поддержке Института развития интернета. Проект создается для НТВ и онлайн-кинотеатра «Иви».

Исторические детективы на российском телевидении появляются нечасто. Именно поэтому «Околоточный» уже называют одной из самых любопытных премьер 2026 года.

Фото: Кадры из сериала «Околоточный»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
2 комментария
