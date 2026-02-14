После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы

Казалось, продолжение снова уйдёт в долгострой, но у создателей уже есть планы.

После выхода второй части «Зверополиса» зрители снова спросили, придётся ли ждать продолжение почти десятилетие. Разрыв между фильмами 2016 и 2025 годов и правда был большим, однако создатели уверяют, что так долго тянуть больше не собираются.

Джаред Буш и Байрон Ховард уже обсуждают идеи третьей части. Сейчас проект на самой ранней стадии — поиске истории. В анимации этот этап занимает 2–3 года и входит в стандартный 5-летний цикл производства. То есть работа началась, просто без официальных дат и громких заявлений.

Авторы прямо говорят, что девяти лет ожидания не будет. Если ориентироваться на их же сроки, выход выглядит реалистичным в районе 2029–2030 годов. Всё упрётся в утверждение сюжета.

Продолжение выглядит логичным: первый «Зверополис» получил «Оскар», а вторая часть 2025 года собрала более 1,2 млрд долларов. Мир Джуди и Ника остаётся востребованным, поэтому вопрос скорее в истории, чем в самом факте триквела. В анимации спешка редко идёт на пользу, и студия это явно учитывает.