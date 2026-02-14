Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы

После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы

14 февраля 2026 14:00
Кадр из фильма «Зверополис»

Казалось, продолжение снова уйдёт в долгострой, но у создателей уже есть планы.

После выхода второй части «Зверополиса» зрители снова спросили, придётся ли ждать продолжение почти десятилетие. Разрыв между фильмами 2016 и 2025 годов и правда был большим, однако создатели уверяют, что так долго тянуть больше не собираются.

Джаред Буш и Байрон Ховард уже обсуждают идеи третьей части. Сейчас проект на самой ранней стадии — поиске истории. В анимации этот этап занимает 2–3 года и входит в стандартный 5-летний цикл производства. То есть работа началась, просто без официальных дат и громких заявлений.

Кадр из фильма «Зверополис»

Авторы прямо говорят, что девяти лет ожидания не будет. Если ориентироваться на их же сроки, выход выглядит реалистичным в районе 2029–2030 годов. Всё упрётся в утверждение сюжета.

Продолжение выглядит логичным: первый «Зверополис» получил «Оскар», а вторая часть 2025 года собрала более 1,2 млрд долларов. Мир Джуди и Ника остаётся востребованным, поэтому вопрос скорее в истории, чем в самом факте триквела. В анимации спешка редко идёт на пользу, и студия это явно учитывает.

Фото: Кадр из фильма «Зверополис»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров Читать дальше 13 февраля 2026
263 214 950 просмотров и репутация самой печальной: вот в чем феномен серии «С любимыми не расставайтесь» «Маши и Медведя» 263 214 950 просмотров и репутация самой печальной: вот в чем феномен серии «С любимыми не расставайтесь» «Маши и Медведя» Читать дальше 11 февраля 2026
«Запрос на сексуальность»: психолог объяснил, почему зрители ринулись в кино на «Горничную» «Запрос на сексуальность»: психолог объяснил, почему зрители ринулись в кино на «Горничную» Читать дальше 15 февраля 2026
«Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном «Не пьянки ради, а дабы не отвыкнуть вовсе»: зрители выбрали самые сильные сцены «Первого отдела» перед новым сезоном Читать дальше 14 февраля 2026
У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала У «Мосгаза» и «Места встречи изменить нельзя» оказался общий прототип главного героя: один человек на 2 культовых сериала Читать дальше 14 февраля 2026
Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Многие смотрят «Метод» как вымысел, а у 6 маньяков из сериала есть реальные прототипы: мурашки по коже от одной только мысли Читать дальше 14 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» в кино и зрители спорят об одном: откуда у царя такое имя и почему именно Салтан, а не Иван какой-нибудь? «Сказка о царе Салтане» в кино и зрители спорят об одном: откуда у царя такое имя и почему именно Салтан, а не Иван какой-нибудь? Читать дальше 14 февраля 2026
Десерт как в «Трех котах» от мамы кошки: творожная сладость за 5 минут из 3-х ингредиентов — дети такое съедают без уговоров Десерт как в «Трех котах» от мамы кошки: творожная сладость за 5 минут из 3-х ингредиентов — дети такое съедают без уговоров Читать дальше 14 февраля 2026
Можно посмотреть за один вечер: сколько серий у «Повелителя мух» и когда они выходят? Первая уже в Сети Можно посмотреть за один вечер: сколько серий у «Повелителя мух» и когда они выходят? Первая уже в Сети Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше