После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло

Казалось бы, что может быть безобиднее розовой свинки? «Свинка Пеппа» давно стала любимым хитом ребят по всему миру.

Но если присмотреться внимательнее, в этом ярком и простом мультике обнаруживаются детали, которые вызывают вопросы у психологов, педагогов и просто внимательных мам и пап.

Поведение главных героев, манера общения, отношение к старшим и даже базовые житейские ситуации — всё это при повторяющихся просмотрах начинает влиять на восприятие ребёнка. И влияние это не всегда положительное.

Мы собрали пять аргументов, которые заставят вас иначе взглянуть на любимый мультфильм ваших детей. И возможно после этого вы прекратите его включать.

Истерики

Психологи всё чаще обращают внимание на то, как устроены детские мультфильмы, и «Свинка Пеппа» здесь не исключение. Проблема в том, что маленькие зрители склонны копировать поведение героев, особенно если те им нравятся.

А в мире Пеппы всё всегда происходит так, как хочет она. Любое отклонение от её желаний — и героиня начинает добиваться своего криком, топаньем или откровенными истериками. Ребёнок, который смотрит это регулярно, легко усваивает: чтобы получить желаемое, достаточно просто как следует раскапризничаться.

Беспорядок

С одной стороны, Пеппа — самый настоящий поросёнок: хрюкает, любит грязь и лужи, не следит за порядком. С другой — она живёт в обычном человеческом доме, ходит в садик, празднует дни рождения и дружит с такими же «очеловеченными» зверятами.

И вот тут возникает путаница. Ребёнок видит: можно вести себя как свинья, разбрасывать вещи, не убирать за собой, при этом оставаться полноценным членом общества, с которым все дружат и которого любят. Если бы Пеппа жила на ферме и не ходила в школу, проблемы бы не было. Но она живёт рядом с нами, и её поведение становится образцом для подражания.

Мало слов

С мультфильмами советской эпохи «Свинку Пеппу» лучше не сравнивать — слишком очевиден разрыв. В старых лентах каждые пять минут звучала фраза, которая оставалась с ребёнком на годы. Диалоги были выстроены так, что даже второстепенные персонажи запоминались и давали пищу для размышлений.

В «Пеппе» же всё иначе. Словарный запас героев умещается в десяток простых фраз, которые повторяются из серии в серию бесконечным потоком. И если советский мультфильм заканчивался, оставляя после себя послевкусие, то «Пеппа» длится, не предлагая ничего нового.

Отношение к родителям

В центре каждой серии — Пеппа, и мир крутится исключительно вокруг неё. Отношения с родителями тоже показаны с её точки зрения, так что ребёнок, сидящий перед экраном, легко принимает такую модель за норму.

Особенно заметно это в сценах с папой Свином. Чуть ли не в каждой серии Пеппа отпускает шутки про его недалёкость или лишний вес. И вся семья дружно смеётся, включая самого отца. Никто не объясняет, что это не смешно, что родителей не принято высмеивать, что уважение — это важно. И маленький зритель усваивает: так можно.

Смех

Ещё одна странность, которую замечают даже те, кто смотрит «Пеппу» краем глаза, — это смех. В конце почти каждой серии персонажи падают на пол и заходятся в хохоте без видимой причины. Создатели явно закладывали это как финальную шутку, но выглядит это так, будто героям требуется медицинская помощь.

К началу следующей серии они, правда, уже в порядке, но осадок остаётся. Смех здесь звучит постоянно и часто без всякого повода, пишет автор Дзен-канала «Мультфильмы».