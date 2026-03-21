После этого Marvel уже никогда не будет прежним: 3 ключевых фильма франшизы, которые выйдут в ближайшие два года

Marvel снова разгоняется: впереди сразу несколько крупных релизов, которые должны перезапустить интерес к киновселенной. Я выбрала три самых важных фильма — именно они, судя по планам студии, определят будущее всей истории.

«Человек-паук: Новый день» — старт новой главы

«Человек-паук: Новый день» выйдет 31 июля 2026 года и станет отправной точкой новой фазы.

После событий «Нет пути домой» Питер остаётся один и полностью погружается в роль героя. Фильм сосредоточится на уличной преступности, но при этом намекнёт на более крупные изменения — вплоть до появления мутантов и расширения вселенной.

«Мстители: Судный день» — большая угроза

«Мстители: Судный день» запланирован на 18 декабря 2026 года и уже выглядит как ключевой кроссовер.

Фильм объединит сразу несколько команд — от классических Мстителей до Фантастической четвёрки и Людей Икс. Главной угрозой станет Доктор Дум, и именно этот проект, судя по всему, подведёт вселенную к масштабному кризису.

«Мстители: Секретные войны» — финал эпохи

«Мстители: Секретные войны» выйдет 27 декабря 2027 года и завершит сагу мультивселенной.

Это будет кульминация всей истории последних лет. Ожидается масштабный конфликт между мирами и героями из разных реальностей, а также окончательное переосмысление самой структуры киновселенной Marvel.

Что это значит для Marvel

Если коротко — студия делает ставку на перезапуск через масштаб. Сначала «Новый день» возвращает героя «на землю», затем «Судный день» расширяет конфликт до глобального уровня, а «Секретные войны» подводят итог всей мультивселенной. И уже после этого нас, скорее всего, ждёт новая эра — с мутантами и совершенно другой расстановкой сил.