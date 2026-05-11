Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Пореченков мог и не стать Лёхой в «Агенте национальной безопасности»: за него всё решили женщины

Пореченков мог и не стать Лёхой в «Агенте национальной безопасности»: за него всё решили женщины

11 мая 2026 17:30
Кадр из сериала «Агент национальной безопасности»

Главным стал «народный кастинг».

Михаил Пореченков пришёл в кино в конце девяностых и удивительно быстро стал лицом «Агента национальной безопасности». Ему достался образ майора ФСБ Алексея Николаева — далеко не идеального, вечно попадающего в переделки, зависимого от вредных привычек, но при этом невероятно обаятельного.

За халатность его то и дело отстраняли, женщины теряли голову от брутальности, а зрители полюбили сразу. Напарником Николаева стал герой Андрея Краско, и их дуэт до сих пор вспоминают как лучший на рубеже нулевых. А всё могло сложиться иначе: Пореченков попал в проект совершенно случайно.

Пробы на роль

Режиссёры искали актёра, который мог бы стать нашим ответом Джеймсу Бонду — брутальным, харизматичным, с внутренним стержнем. На пробы позвали уже известных к тому моменту Владимира Вдовиченкова, Константина Хабенского, Сергея Горобченко, Андрея Мерзликина и Максима Коновалова. Компанию им составили и менее раскрученные артисты.

Когда кастинг закончился, съёмочная группа оказалась в полном замешательстве: слишком много сильных вариантов, и выбрать лучшего не получалось.

Кадр из сериала «Агент национальной безопасности»

Кастинг Михаила Пореченкова

Тогда создатели сериала пошли нестандартным путём — собрали фокус‑группу из женщин, работавших в компании «Русское видео». Там были и секретарши, и бухгалтеры, и все, кто попадал под руку.

Им показали пробы, и почти единогласно дамы выбрали Михаила Пореченкова. Их аргумент звучал просто: в нём одном есть то самое обаяние и какая‑то наивность, которые по‑настоящему подкупают.

Фото: Кадры из сериала «Агент национальной безопасности»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Звезда «Содержанок» рассказала, что происходило на съемках сцен 18+: в реальности от такого бы сбежал каждый мужчина Звезда «Содержанок» рассказала, что происходило на съемках сцен 18+: в реальности от такого бы сбежал каждый мужчина Читать дальше 10 мая 2026
Как «Великолепный век» устроил личную жизнь звезде «Пса»: эти «Сулейман» и «Хюррем» до сих пор вместе Как «Великолепный век» устроил личную жизнь звезде «Пса»: эти «Сулейман» и «Хюррем» до сих пор вместе Читать дальше 11 мая 2026
В Сети наконец заступились за Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни»: «Все как в жизни, длина юбки решает» В Сети наконец заступились за Жанну Аркадьевну из «Моей прекрасной няни»: «Все как в жизни, длина юбки решает» Читать дальше 10 мая 2026
В каком возрасте были актеры «Девчат», когда снимали фильм: Тося было давно не 17 В каком возрасте были актеры «Девчат», когда снимали фильм: Тося было давно не 17 Читать дальше 12 мая 2026
Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Читать дальше 11 мая 2026
У Джеки Чана 147 фильмов, но ненавидит он лишь один: зрители тоже поставили боевику только 5,7 на IMDb У Джеки Чана 147 фильмов, но ненавидит он лишь один: зрители тоже поставили боевику только 5,7 на IMDb Читать дальше 11 мая 2026
Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Этот обидный ляп в «Сумерках» ставит под сомнение весь сюжет: кажется вампиры — не те, за кого себя выдавали Читать дальше 11 мая 2026
Цензоры лишились дара речи, увидев «Дело было в Пенькове»: эту пошлую сцену сразу потребовали вырезать Цензоры лишились дара речи, увидев «Дело было в Пенькове»: эту пошлую сцену сразу потребовали вырезать Читать дальше 10 мая 2026
Даже те, кто пересмотрел «Игру престолов» пять раз, это не заметили: что скрыли в прическе Дейенерис Даже те, кто пересмотрел «Игру престолов» пять раз, это не заметили: что скрыли в прическе Дейенерис Читать дальше 10 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше