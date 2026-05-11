Пореченков мог и не стать Лёхой в «Агенте национальной безопасности»: за него всё решили женщины

Михаил Пореченков пришёл в кино в конце девяностых и удивительно быстро стал лицом «Агента национальной безопасности». Ему достался образ майора ФСБ Алексея Николаева — далеко не идеального, вечно попадающего в переделки, зависимого от вредных привычек, но при этом невероятно обаятельного.

За халатность его то и дело отстраняли, женщины теряли голову от брутальности, а зрители полюбили сразу. Напарником Николаева стал герой Андрея Краско, и их дуэт до сих пор вспоминают как лучший на рубеже нулевых. А всё могло сложиться иначе: Пореченков попал в проект совершенно случайно.

Пробы на роль

Режиссёры искали актёра, который мог бы стать нашим ответом Джеймсу Бонду — брутальным, харизматичным, с внутренним стержнем. На пробы позвали уже известных к тому моменту Владимира Вдовиченкова, Константина Хабенского, Сергея Горобченко, Андрея Мерзликина и Максима Коновалова. Компанию им составили и менее раскрученные артисты.

Когда кастинг закончился, съёмочная группа оказалась в полном замешательстве: слишком много сильных вариантов, и выбрать лучшего не получалось.

Кастинг Михаила Пореченкова

Тогда создатели сериала пошли нестандартным путём — собрали фокус‑группу из женщин, работавших в компании «Русское видео». Там были и секретарши, и бухгалтеры, и все, кто попадал под руку.

Им показали пробы, и почти единогласно дамы выбрали Михаила Пореченкова. Их аргумент звучал просто: в нём одном есть то самое обаяние и какая‑то наивность, которые по‑настоящему подкупают.