Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7

«Ёлки» — это коммерчески успешный проект, регулярно собирающий миллионы зрителей в прокате. Эти фильмы создали собственную вселенную, стали безопасной и уютной праздничной традицией для семейного просмотра, своеобразным «новогодним сериалом» для всей страны.

И франшиза уже гарантирует новогоднее настроение. Но далеко не ко всем фильмам серии зрители относятся одинаково. Мы попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок» и сравнили мнение нейросети с рейтингами в интернете.

Лучшая часть «Ёлок» по мнению нейросети

Лучшей частью франшизы «Ёлки» после дебюта 2010 года является «Ёлки 1914» (2014).

Смелый творческий ход. Вместо того чтобы снимать очередную современную комедию положений, создатели рискнули и перенесли проверенную формулу (переплетение судеб в канун праздника) в совершенно иную историческую эпоху — Россию накануне Первой мировой войны. Это придало фильму уникальность и свежесть.

Глубина и драматизм. На фоне остальных, довольно лёгких, частей «Ёлки 1914» обладает неожиданной эмоциональной глубиной. На историческом фоне чувства героев — любовь, разлука, долг — воспринимаются острее и значительнее. Фильм балансирует между тёплой сказкой и мелодрамой, оставаясь при этом новогодним.

Качество производства. Картина выгодно отличается тщательной работой над атмосферой: костюмы, декорации, актёрская игра создают убедительный образ дореволюционной России.

Смысловой посыл. В центре сюжета — не только случайности и юмор, но и темы, редко звучащие в других частях: честь, патриотизм, сословные различия и всеобщее единство перед лицом грядущих испытаний. Фильм сохраняет главную мысль франшизы о чуде и доброте, но подаёт её через призму истории, что делает его более весомым.

Самостоятельность и завершённость. «Ёлки 1914» — это самодостаточный спин-офф. Его можно смотреть и понимать, не видя ни одной предыдущей части. История обладает цельным, законченным сюжетом, что выгодно отличает её от некоторых сиквелов, где герои кочуют из части в часть.

Лучшая часть «Ёлок» по мнению зрителей

А вот зрители с позицией ИИ категорически не согласны. Исторические «Ёлки 1914» получили оценку всего в 5,7. В рецензиях пользователи отмечали ляпы и недостаток юмора.

Впрочем, это не худший результат во франшизе. Наименьший балл, 3,4, получили «Ёлки 8» в 2021 году. А вот самую высокую оценку в 7,0 заработали «Ёлки 2».

