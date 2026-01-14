Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7

Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7

14 января 2026 16:11
Кадры из фильмов «Ёлки 2» (2011), «Ёлки 3» (2013), «Ёлки 12» (2025)

У поклонников иное мнение.

«Ёлки» — это коммерчески успешный проект, регулярно собирающий миллионы зрителей в прокате. Эти фильмы создали собственную вселенную, стали безопасной и уютной праздничной традицией для семейного просмотра, своеобразным «новогодним сериалом» для всей страны.

И франшиза уже гарантирует новогоднее настроение. Но далеко не ко всем фильмам серии зрители относятся одинаково. Мы попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок» и сравнили мнение нейросети с рейтингами в интернете.

Лучшая часть «Ёлок» по мнению нейросети

Лучшей частью франшизы «Ёлки» после дебюта 2010 года является «Ёлки 1914» (2014).

Смелый творческий ход. Вместо того чтобы снимать очередную современную комедию положений, создатели рискнули и перенесли проверенную формулу (переплетение судеб в канун праздника) в совершенно иную историческую эпоху — Россию накануне Первой мировой войны. Это придало фильму уникальность и свежесть.

Глубина и драматизм. На фоне остальных, довольно лёгких, частей «Ёлки 1914» обладает неожиданной эмоциональной глубиной. На историческом фоне чувства героев — любовь, разлука, долг — воспринимаются острее и значительнее. Фильм балансирует между тёплой сказкой и мелодрамой, оставаясь при этом новогодним.

Качество производства. Картина выгодно отличается тщательной работой над атмосферой: костюмы, декорации, актёрская игра создают убедительный образ дореволюционной России.

Смысловой посыл. В центре сюжета — не только случайности и юмор, но и темы, редко звучащие в других частях: честь, патриотизм, сословные различия и всеобщее единство перед лицом грядущих испытаний. Фильм сохраняет главную мысль франшизы о чуде и доброте, но подаёт её через призму истории, что делает его более весомым.

Самостоятельность и завершённость. «Ёлки 1914» — это самодостаточный спин-офф. Его можно смотреть и понимать, не видя ни одной предыдущей части. История обладает цельным, законченным сюжетом, что выгодно отличает её от некоторых сиквелов, где герои кочуют из части в часть.

Кадр из фильма «Ёлки 1914»

Лучшая часть «Ёлок» по мнению зрителей

А вот зрители с позицией ИИ категорически не согласны. Исторические «Ёлки 1914» получили оценку всего в 5,7. В рецензиях пользователи отмечали ляпы и недостаток юмора.

Впрочем, это не худший результат во франшизе. Наименьший балл, 3,4, получили «Ёлки 8» в 2021 году. А вот самую высокую оценку в 7,0 заработали «Ёлки 2».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильмов «Ёлки 2» (2011), «Ёлки 3» (2013), «Ёлки 12» (2025), «Ёлки 1914» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Читать дальше 14 января 2026
Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий Читать дальше 14 января 2026
Купили дешевле буханки хлеба, а теперь его знает вся страна: как свитер Данилы Багрова из фильма «Брат» стал иконой кино Купили дешевле буханки хлеба, а теперь его знает вся страна: как свитер Данилы Багрова из фильма «Брат» стал иконой кино Читать дальше 14 января 2026
«Брат 3» так и не сняли, но мы знаем, что там могли показать: «Страна рыдала бы» «Брат 3» так и не сняли, но мы знаем, что там могли показать: «Страна рыдала бы» Читать дальше 13 января 2026
Второй фильм про Чебурашку мы уже посмотрели, а что дальше? Этому герою прочат спин-офф, и на него точно опять рванут в кино Второй фильм про Чебурашку мы уже посмотрели, а что дальше? Этому герою прочат спин-офф, и на него точно опять рванут в кино Читать дальше 12 января 2026
Только эти 8 российских фильмов сорвали в 2025 году кассу больше 1 млрд рублей: без Борисова и Петрова не обошлось Только эти 8 российских фильмов сорвали в 2025 году кассу больше 1 млрд рублей: без Борисова и Петрова не обошлось Читать дальше 12 января 2026
Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон Читать дальше 12 января 2026
Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно Читать дальше 11 января 2026
Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Читать дальше 15 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше