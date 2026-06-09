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Киноафиша Статьи Пообещала себе включить на часок — а оказалась в ловушке: этот детективный сериал 2024 года держит за горло до самого финала

Пообещала себе включить на часок — а оказалась в ловушке: этот детективный сериал 2024 года держит за горло до самого финала

9 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Я знаю, кто тебя убил»

Непонятно, почему остался в тени, пора это исправлять. 

Если вы думали, что уже пересмотрели все новые детективные сериалы, то ошибаетесь. «Я знаю, кто тебя убил» — это не очередная погоня за преступником, а жёсткая психологическая драма о мести 2024 года, где с первой сцены известно, кто злодей, но неизвестно, чем обернётся его игра.

О чём история

Герман, замкнутый сисадмин с тяжёлым прошлым, теряет сестру Еву при загадочных обстоятельствах. Он уверен: к этому причастны её бывший муж Олег и его новая жена Ольга. Вместо прямой расправы Герман похищает их трёхлетнюю дочь, чтобы заставить семью пережить ту же агонию, что переживает он.

Сильные стороны

Главное оружие сериала — актёрская игра. Александр Яценко в роли Германа балансирует между жалостью и страхом, а Юлия Снигирь создаёт образ Евы, от которого невозможно отвести взгляд.

Добавьте к этому достоверные флешбэки в 90-е и нулевые — с кнопочными телефонами, фотообоями и саундтреком из Булановой и «Агаты Кристи» — и получите эффектную атмосферу, играющую на ностальгии.

«Впечатление от мрачного сериала — тягостное. Если вы рассчитываете зарядиться позитивом от просмотра, то это точно не тот случай. Включайте его, только если ищете что-то поучительное. И если после финала к вам придёт осознание, к чему может привести чувство мести и как поступки одних способны изменить судьбы других — значит, этот сериал сняли не зря», — пишут люди в Сети.

Что не получилось

Сюжет тянется там, где можно было бы ускорить, а персонажи второго плана часто действуют предсказуемо. Некоторые логические дыры выбивают из истории: ключевые мотивы Германа остаются за кадром, а поступки героев иногда идут вразрез с их же характером.

Фото: Кадр из сериала «Я знаю, кто тебя убил»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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