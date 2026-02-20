Понравился темный вайб «Метода»? Мрачный мини-сериал «Самка богомола» на 8 серий с рейтингом 7,9 встряхнет вас

Настроение там примерно такое же.

Если вам понравилась атмосфера «Метода» — холодная, нервная, с героем, который ходит по грани, — вот еще один сериал в том же настроении.

«Самка богомола» (2021) с рейтингом 7,9 на Кинопоиске часто сравнивают с «Метода» именно по вайбу. Это российская адаптация французского «Богомола» (La Mante), но со своим акцентом и своими лицами.

В центре — Жанна Дронова, серийная убийца, отбывающая срок за восемь жестоких преступлений. Ее жертвами становились мужчины, совершавшие насилие.

Спустя 20 лет появляется подражатель, и полиция вынуждена обратиться к ней за помощью. Условия Дроновой жесткие: временный выход из колонии и участие в расследовании ее сына Дениса, с которым она не общалась два десятилетия.

Главные роли сыграли Ирина Розанова и Павел Чинарёв. Розанова делает Жанну пугающе спокойной и принципиальной, без лишней истерики. Чинарёв держит линию внутреннего конфликта сына, который вынужден работать с матерью-убийцей.

В сериале 8 серий, темп ровный, в каждой серии есть поворот. Есть и несколько по-настоящему жестких сцен, так что это не легкий детектив на фон.

Это редкий случай, когда ремейк смотрится цельно. Если после «Метода» не хватает напряжения и моральной двусмысленности, «Самка богомола» — достойный вариант.