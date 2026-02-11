Понравился «Метод»? Вот еще один российский сериал с Хабенским, где он ловит маньяков — рейтинг 7,7

Если после «Метода» с Константином Хабенским не хватает мрачного детектива про охоту на жестоких преступников, у актера есть еще один проект в похожей тональности, который многие зрители пропустили.

Речь о сериале «За час до рассвета» 2021 года. Его рейтинг на Кинопоиске держится на уровне 7,7, что для жанра криминальной драмы стабильно высокий показатель.

Послевоенный нуар и охота на банду

Действие разворачивается в 1946 году. Капитан Денис Журавлев возвращается с фронта и идет служить в милицию. Его начальник — майор Шумейко по прозвищу Сатана, герой Константина Хабенского. Жесткий, закрытый, он работает на результат и не склонен к компромиссам. В городе действует банда Клеща, и для ее поимки запускают сложную оперативную комбинацию.

Съемки проходили в Подмосковье и Твери, в том числе на территории заброшенных заводов и в Морозовском городке. Премьера состоялась в феврале 2021 года на more.tv, Wink и КиноПоиске.

Споры вокруг проекта

Критики сравнивали сериал с «Местом встречи изменить нельзя», «Ликвидацией» и даже с «Острыми козырьками». Часть рецензентов указывала на комиксную стилистику и перегруженность психологией. Режиссер Игорь Зайцев отвечал, что прямых отсылок к советской классике не закладывал и что резкие отзывы — позиция небольшой части аудитории.

При этом зрительские оценки оказались устойчивыми. Проект смотрят ради атмосферы послевоенного времени, напряженных операций и образа охотника на преступников в исполнении Хабенского. Для тех, кому зашел «Метод», это логичное продолжение интереса к актеру в роли человека по ту сторону закона.