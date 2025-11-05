Понравился «Чёрный телефон 2»? Тогда эти пять хорроров тоже до вас дозвонятся

После выхода «Чёрного телефона 2» (2025) зрители снова вернулись к хоррорам, которые пугают не громкими трюками, а ощущением чужого присутствия рядом.

Картина Скотта Дерриксона с Итаном Хоуком напомнила, как хорошо работает жанр, когда в центре — герои, дети, мрачные дома и неуловимые тени.

Если хочется того же настроения — тихого ужаса, давящих стен и сверхъестественных голосов — вот пять фильмов, которые продолжат эту атмосферу.

«Мама» (2013)

В своей дебютной полнометражной картине Андрес Мускетти исследует природу привязанности — болезненной, навязчивой, разрушительной.

История двух девочек, которых много лет опекало странное существо, идёт тем же путём, что и «Чёрный телефон 2»: сверхъестественное становится продолжением травмы, а призрак — метафорой невозможности отпустить прошлое.

Финал «Мамы» вызывает спорные эмоции, но именно эта горькая интонация делает фильм достойным соседом вашего списка.

«Другие» (2001)

Готическая мистическая драма Алехандро Аменабара с Николь Кидман — образец хоррора, который пугает тишиной.

Действие разворачивается в доме, где призраки кажутся ближе, чем сами хозяева. Фильм близок по духу «Чёрному телефону 2»: здесь тоже нет резких скримеров, а страх приходит постепенно, через атмосферу и ощущение неправильности происходящего.

Финальный поворот давно вошёл в классику жанра.

«Не дыши» (2016)

Феде Альварес построил фильм вокруг простого сюжета — ограбления дома слепого ветерана. Но чем дальше, тем сильнее зритель понимает: монстр здесь не тот, кого ожидали.

На уровне эмоций эта картина ближе всего к «Чёрному телефону 2» — историям, где зло одновременно и реальное, и пугающе рациональное. Итан Хоук играл другого маньяка, но типология персонажей здесь очень похожа.

«Синистер» (2012)

Работа Скотта Дерриксона до «Чёрного телефона» — тоже с Итаном Хоуком — давно считается одним из самых страшных фильмов десятилетия.

История писателя, находящего плёнки с записями убийств, рассказывает о том, как человек сам становится проводником собственных страхов.

Научные исследования, которые фиксировали частоту сердцебиения зрителей, называли «Синистер» едва ли не самым пугающим хоррором XXI века. Если «Чёрный телефон 2» понравился именно атмосферой, пройти мимо нельзя.

«Бабадук» (2014)

Австралийский хоррор Дженнифер Кент не про чудовище в шкафу — он про горе, злость и боль, которые становятся его настоящим источником.

«Бабадук» и «Чёрный телефон 2» роднит важная черта: в центре обеих картин — дети, которые сталкиваются с тем, что глубоко прячут взрослые.

Страх здесь родом не из тьмы, а из внутреннего отчаяния. Именно поэтому фильм так силён и остаётся с зрителем надолго.

