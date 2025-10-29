Меню
Режиссёр дель Торо, радиационный туман и подростки в ловушке страха: вот 3 свежих фильма, которые смотрят даже в сыром качестве

29 октября 2025 22:58
Кадр из фильма «Песочный человек» (2025), «Дорогая, я уменьшаюсь» (2025), «Песочный человек» (2025)

Кино, которое смотрят не ради идеального изображения.

В ноябре на торрентах и стримах появились сразу три премьеры, за которыми зрители бросились едва ли не в первые часы — даже несмотря на то, что в Сети пока гуляют только экранки.

«Франкенштейн» (2025)

Гильермо дель Торо берёт роман Мэри Шелли и превращает его в масштабную готическую драму.

Виктор Франкенштейн (Оскар Айзек) одержим идеей победить смерть, и его успех становится началом кошмара. Созданное им существо, сыгранное Джейкобом Элорди, выглядит не как чудовище, а как трагическая фигура, отвергнутая миром.

Картина длится два с половиной часа, и каждый из них работает на атмосферу — старая Европа, лаборатории, холодная тишина.

«Дорогая, я уменьшаюсь» (2025)

Ремейк романа Ричарда Мэтисона превращается у Яна Кунена в современную фант-приключенческую драму. Скотт Кэрри — успешный бизнесмен, семьянин и морской романтик — попадает в радиоактивный туман. После этого он начинает стремительно уменьшаться.

Когда твой рост — пять сантиметров, дом превращается в лабиринт, а обычный паук — в хищника.

Фильм держится на визуальной изобретательности и ощущении, что герой борется не только с размером, но и с собственным страхом исчезнуть.

«Песочный человек» (2025)

Колин Тилли делает ставку на атмосферный подростковый хоррор. Анна, потерявшая родителей, переезжает из Нью-Йорка к бабушке во Флориду и быстро понимает, что здесь всё кажется чужим — от климата до людей.

Новые знакомые помогают отвлечься от боли, но вскоре становятся проводниками в куда более опасный мир.

История выстроена на ощущении нарастающего давления: жара, влажный воздух, тёмные улицы и фигура, которая будто наблюдает за каждым шагом. Финал собирает сюжет в цельную, мощную конструкцию.

По материалам дзен-канала КИНОМАНЬЯК.

Также прочитайте: Новинки октября: фильмы, из-за которых вы забудете о сне и телефоне — описания интригующие, сюжеты 10 из 10

Фото: Кадр из фильма «Песочный человек» (2025), «Дорогая, я уменьшаюсь» (2025), «Песочный человек» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
