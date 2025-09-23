Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT

Жанр историй об играх или испытаниях, в которых принимают участие в основном нуждающиеся люди, получил широкое распространение на экране. Можно вспомнить франшизу «Голодные игры», дораму «Игра в кальмара» или недавнюю новинку по произведению Стивена Кинга — «Долгую прогулку».

Но еще в 2000 году появился триллер, который до сих пор удерживает 90% оценку критиков на Rotten Tomatoes. Ленту называют одним из величайших японских фильмов за последние 25 лет, в любви к картине признавался сам Квентин Тарантино. И речь о «Королевской битве».

Сюжет фильма «Королевская битва»

Обычный школьный автобус, экскурсия... но вместо музея класс из 42 человек просыпается на необитаемом острове. На шее у каждого — ошейник с взрывчаткой.

Их эксцентричный учитель объявляет новый «экзамен»: за три дня ученики должны уничтожить друг друга. Победить может только один. В ход пойдет что угодно: кому-то в «стартовом наборе» достанется нож, а кому-то — крышка от кастрюли. Правила просты: играй или умри.

Феномен фильма «Королевская битва»

Как и в случае с «Долгой прогулкой», и «Голодными играми», в «Королевской битве» сюжет в итоге доходит до того, что участники объединяются, чтобы выступить против своих похитителей. Эти мотивы вдохновили многих режиссеров.

Квентин Тарантино признавался, что лета повлияла на его дилогию «Убить Билла». Такие фильмы, как «Эксперимент "Офис"», «Охота» и «Пушки Акимбо», просто не существовали бы без «Королевской битвы».

И конечно самыми близкими «родственниками» фильма являются нынешние хиты Netflix – «Игра в кальмара» и «Алиса в Пограничье».

