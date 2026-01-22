Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Помощница патологоанатома» идет по следам игр «Fallout» и «The Last of Us», но вместо экшена — медленный ужас в морге

«Помощница патологоанатома» идет по следам игр «Fallout» и «The Last of Us», но вместо экшена — медленный ужас в морге

22 января 2026 11:50
Кадр из фильма «Помощница патологоанатома»

Тоже снято по игре, но пугает прям до мурашек

Экран снова тянет туда, куда нормальный человек ночью идти не хочет. Вышел трейлер хоррора «Помощница патологоанатома» — экранизации игры, которую многие не смогли пройти без пауз и выключенного света. И по первым кадрам видно: это не попытка сыграть на громком названии, а осторожная, злая и очень камерная история.

Не скримеры ради скримеров

Главная героиня — Ребекка, молодая сотрудница морга, которая выходит на ночную смену одна. Без команды, без подстраховки, без права на ошибку. Работа рутинная: тела, инструменты, тишина. Но именно в этой тишине начинает проявляться нечто чужое — не резкое, а вязкое, давящее, будто само здание следит за каждым движением.

Фильм явно делает ставку не на эффект «бу», а на медленное разложение нервов. Здесь пугает не демон как таковой, а ощущение, что он может быть где угодно — и в теле, и в памяти.

Кадр из фильма «Помощница патологоанатома»

Почему экранизация может сработать

Последние годы показали: проклятие игровых адаптаций больше не работает автоматически. «Фоллаут» доказал, что можно сохранить атмосферу мира, а «Одни из нас» — что главное не механики, а человеческая боль внутри истории. «Помощница патологоанатома» идёт тем же путём.

Тревожный знак качества

Режиссёр явно понимает, что зритель сегодня устал от громких хорроров. Здесь всё держится на деталях: свете ламп, звуке шагов, паузах между репликами. Даже демон — не аттракцион, а последствие чужих решений и чужой вины.

Если фильм удержит это настроение до финала, перед нами может быть редкий случай: хоррор по игре, который не стыдно смотреть и без знания первоисточника. И который действительно захочется досмотреть — даже если очень страшно.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стартовали съемки следующего фильма о Годзилле и Кинг Конге.

Фото: Кадр из фильма «Помощница патологоанатома»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Это рекорд: вот какой фильм взял 16 номинаций на «Оскаре» — почему хоррором 2025 года одержимы и критики, и зрители? Это рекорд: вот какой фильм взял 16 номинаций на «Оскаре» — почему хоррором 2025 года одержимы и критики, и зрители? Читать дальше 23 января 2026
«Зрелище, способное вызвать отвращение»: новый фильм Бекмамбетова не спас даже голливудский актер Крис Пратт – всего 33% свежести на RT «Зрелище, способное вызвать отвращение»: новый фильм Бекмамбетова не спас даже голливудский актер Крис Пратт – всего 33% свежести на RT Читать дальше 23 января 2026
На третьем «Аватаре» пора остановиться: причины, по которым «Огонь и пепел» станет последним успехом Кэмерона На третьем «Аватаре» пора остановиться: причины, по которым «Огонь и пепел» станет последним успехом Кэмерона Читать дальше 23 января 2026
Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Читать дальше 23 января 2026
Боже, какой же он старенький! Включила новую комедию с 91-летним Пьером Ришаром и залипла — рекомендую ее всем друзьям миллениалам Боже, какой же он старенький! Включила новую комедию с 91-летним Пьером Ришаром и залипла — рекомендую ее всем друзьям миллениалам Читать дальше 23 января 2026
10 главных номинантов на «Оскар»: лучше фильмы 2025 года, которые должны посмотреть все 10 главных номинантов на «Оскар»: лучше фильмы 2025 года, которые должны посмотреть все Читать дальше 23 января 2026
Почему Джареда Лето не показали?! Вышел тизер «Властелинов вселенной» — нас ждет новое крутое фэнтези на уровне «Властелина колец» (видео) Почему Джареда Лето не показали?! Вышел тизер «Властелинов вселенной» — нас ждет новое крутое фэнтези на уровне «Властелина колец» (видео) Читать дальше 23 января 2026
Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Читать дальше 23 января 2026
Вспомнила о фильме 1995 года с Ривзом и обомлела: в нем предсказали будущее — во многом попали в точку Вспомнила о фильме 1995 года с Ривзом и обомлела: в нем предсказали будущее — во многом попали в точку Читать дальше 23 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше